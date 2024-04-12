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Пятница 12 апреля

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45-летняя Диана Гурцкая раскрыла секрет красоты и молодости

45-летняя Диана Гурцкая раскрыла секрет красоты и молодости

Как следит за собой певица.

В Москве состоялся Пятый Форум "Эстетическая медицина будущего. Тренды – 2024". Оценить новинки в деле борьбы за красоту пришло много звезд. Всем им важно оставаться красивыми и цветущими в любом возрасте. Познакомилась с передовыми технологиями и певица Диана Гурцкая.

"Конечно, я ухаживаю за собой, – рассказала певица женскому журналу "Клео.ру". – После работы, приезжая домой, обязательно снимаю макияж специальным тоником, потом использую разные крема и масочки – без этого никак нельзя. Ведь лицо тоже хочет и отдыха, и подпитки. Самое важное – не лениться".

Диана Гурцкая. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру

Напряжение с лица Диана снимает при помощи специальных массажеров. А вот каких-то аппаратных или инъекционных процедур она пока избегает. "Еще ничего с собой не делала, – говорит артистка. – Ботокса и филлеров во мне нет. Но думаю, что я к этому приду – когда понадобится, то обязательно прибегну к помощи эстетической медицины".

Многие артисты каждый год проходят полные обследование организма. Но Диана Гурцкая – не в их числе. "Ни чек-апов, ни чисток организма я не делаю, – призналась она. – Просто не ему после шести, не очень люблю мясо. Хотя, признаюсь, отварную молодую картошечку с соусом ткемали люблю. Ох, как вкусно! Правда, меру знаю".

12 апреля 2024, 08:15
Феликс Грозданов
Клео.ру✓ Надежный источник

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