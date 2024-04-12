Нагло присвоили: стало известно, кто считает песни SHAMAN своими

Певец SHAMAN с первых строк своего легендарного хита "Я русский" полюбился миллионам россиян. Многие считают исполнителя патриотических песен символом настоящего времени и пророчат молодому музыканту великое будущее. Сам певец со всей теплотой относится к своим фанатам и называет их "родными". Оказалось, что пением музыканта восхищаются не только люди, но и животные. Так, популярный артист цирка и дрессировщик кошек Юрий Куклачев заявил, что его подопечные фанатеют от композиций Ярослава Дронова.

"Вот, SHAMANа кошки полюбили, слушают, как он поет. У него тембр голоса своеобразный такой", – поделился мнением артист.

Куклачев подчеркнул, что SHAMAN определенно талантлив. По словам дрессировщика, его подопечные разбираются в музыке и "абы что" слушать не согласятся ни при каких условиях. Взять, к примеру, тяжелые песни, такие как рок. Услышав их, кошки Куклачева тут же ретируются и прячутся до окончания композиции.

А вот под музыку и голос, как у Ярослава Дронова, любимицы Юрия Дмитриевича расслабляются и чувствуют себя спокойно. Кроме того, под такие композиции кошки даже выступают с удовольствием, потому что привыкают к ним и считают их "своими".

Ранее Юрий Куклачев раскритиковал российских олигархов, которые хранят свои архивы за границей.