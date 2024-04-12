"Не нравится эта сочность": Водонаева в прозрачном белье пожаловалась на фигуру

41-летняя телезвезда Алена Водонаева всегда пристально следит за своей красотой. Девушка сидит на диетах и регулярно занимается спортом. Однако даже при таких стараниях экс-участница "Дома-2" не всегда довольна своей фигурой. В своем блоге она выложила откровенную фотографию и заявила, что пора худеть.

На кадрах телеведущая предстала в крошечном полупрозрачном белье. Алена рассказала, что привыкла быть худой, а то, как она выглядит сейчас, ей не нравится. При этом звезда отметила, что не собирается приводить фигуру в порядок с помощью новомодного препарата, на котором сейчас все сбрасывают вес.

"Мне очень не нравится эта "сочность". Я люблю быть худой, люблю кости внизу живота, худые руки и ноги. Но эти лишние (для меня) 5 килограммов так сложно скинуть", – написала Алена в своих соцсетях.





Она отметила, что планирует медленно, но верно двигаться к своей цели без радикальных способов, которые могут навредить здоровью. Основное, по словам бывшей участницы шоу "Звезды в Африке", – это питание. Важно не срываться на сладкое и другие вкусности.

Кроме того, над преображением Водонаевой трудятся косметологи. Звезда составила для себя целый список процедур, среди которых и обертывание. Алена показала, как на ее ноги и живот нанесли специальную смесь из водорослей. Селебрити отметила, что состав пахнет не очень приятно.





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