Нонна Гришаева для продления молодости уезжает из Москвы

В Москве состоялся форум "Эстетическая медицина будущего. Тренды – 2024". Среди оценивших новинки была Нонна Гришаева. "Я не очень хорошо отношусь к людям, которые себе подкалывают губы, скулы, – признается актриса. – Как говорил французский философ Мишель Монтень, все хорошо в меру".

Она сама пока ничего радикального пока не делала с собой. "Мне очень обидно, когда иногда мне пишут, что операцию сделала, подтяжки. Я, слава Богу, пока ничего такого не делала. Но раз люди так говорят, значит, я, может, действительно, неплохо выгляжу, – улыбается актриса. – Секрет же простой – сон. Хотя бы 5-6 часов в день, и все будет хорошо".





А вот за своим здоровьем Гришаева тщательно следит. "Раз в год езжу в ту или иную клинику – в Казань, в Ессентуки, в Кивач, – сообщила Нонна. Там у меня происходит очищение организма, разгрузка, заодно и прохожу обследование органов. В каждой клинике – своя специализация, свои методы работы, поэтому изучаю и еду".