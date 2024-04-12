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Пятница 12 апреля

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Перебинтованная Асмус публично заявила, что больше не может так жить: "Предел наступил"

Перебинтованная Асмус публично заявила, что больше не может так жить:

Актриса эмоционально высказалась о наболевшем.

Российская актриса Кристина Асмус – одна из самых популярных звезд в российском шоу-бизнесе. На ее счету большое количество фильмов и сериалов, кроме того, бывшая жена Гарика Харламова выступает в театре. Особую любовь зрители питают к спектаклю "Леди Макбет Мценского уезда". Однако на днях Кристине пришлось отложить все свои проекты из-за болезни.

Прямо перед выходом на сцену актрисе стало неожиданно плохо. У звезды "Интернов" резко подскочила температура до критических 40 градусов. Приехавшие на вызов медики приняли решение госпитализировать 35-летнюю звезду.

Спустя два дня Кристина все еще находится в больнице под пристальным наблюдением медиков. Сменив бешеный ритм будней на постельный режим, у актрисы появилось время поразмышлять над жизнью. Выводами она поделилась с поклонниками, которые очень переживают за девушку. Так, в своем блоге Асмус публично заявила, что дальше так жить не может. 

"Предел наступил и пришло осознание, что нагрузка потом сама не испарится. Я уже не хочу работать на износ, а мысли о том, что я кого-то подвожу, вытесняют мысли, что это не беспомощность, не слабость, а забота о себе, уважение к окружающим и разумность", – написала знаменитость в своих социальных сетях.

Кристина Асмус. Фото: соцсети/@asmuskristina

Кристина рассказала, что она трудоголик и еще недавно за любой больничный или пропущенный рабочий день ей было невероятно стыдно перед партнерами и зрителями. Неожиданная болезнь дала понять, что так больше продолжаться не может, и необходимо бережнее относиться к своему здоровью.

Ранее Сябитова сделала заявление о разводе Асмус и Харламова.  

12 апреля 2024, 08:45
Кристина Асмус. Фото: соцсети/@asmuskristina
Елизавета Федорова
Соцсети• Требует проверки

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