Странная прихоть вновь беременной Арзамасовой заставила ее коллег озадачиться

Актриса Елизавета Арзамасова и фигурист Илья Авербух ожидают прибавление в семье – скоро у их первенца появится братик или сестричка. О счастливом событии актриса сообщила поклонникам несколько дней назад, разместив в Сети видео, на котором запечатлена с округлившимся животом.

Позже Елизавета поделилась в своем блоге забавными моментами своего текущего состояния. Она призналась, что иногда ее желания становятся настолько неожиданными, что она готова на все ради их исполнения. В качестве примера актриса упомянула свою непреодолимую тягу к холодной слойке с сыром, которая уже несколько дней пролежала в магазине.

Довольно странная и необычная прихоть Арзамасовой не осталась без внимания коллег по съемочной площадке, которые проявили поддержку и заботу, отправившись за заветным лакомством для Елизаветы. Актриса не скрыла своей благодарности к команде, которая не поленилась озадачиться и найти слойку. Актриса отметила добросердечность коллег и пожелала им крепкого здоровья.

Напомним, для Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха это будет второй совместный ребенок. Их первый общий малыш появился на свет летом 2021 года, и уже тогда Лиза не скрывала желания подарить ему братика или сестричку.