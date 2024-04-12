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Пятница 12 апреля

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Серябкина и Хилькевич впервые встретились после конфликта

Серябкина и Хилькевич впервые встретились после конфликта

Актриса и певица зарыли топор войны и обнялись.

Ольга Серябкина и Анна Хилькевич крупно повздорили на популярном ТВ-шоу "Выжить в Дубае". После одного из испытаний актриса не смогла сдержать эмоций и разревелась прямо в эфире. Жесткая по характеру певица не оценила порыв коллеги по площадке и раскритиковала ее, заявив, что та играет на камеру. Тогда Серябкину поддержала вся команда, а Анну они отправили выполнять испытание на выбывание. Впрочем, звезда "Универа" справилась и переметнулась на сторону противника. 

Можно было бы посчитать, что конфликт был ненастоящим, а отрепетированным для передачи. Но когда пути сокомандников разошлись, над Хилькевич продолжили насмехаться уже в соцсетях. Актриса призналась, что ей неприятны нападки со стороны. Она обвинила бывших коллег по шоу  в том, что они смешивают работу и личную жизнь. 

Впрочем, теперь конфликт полностью исчерпан. Анна и Ольга впервые встретились лично после скандала и обнялись. 

"Мы с Аней, возможно, станем отличным примером для тех, кто смотрит нас сегодня и тоже, возможно, находится в ссоре" – высказалась в эфире передачи певица. 

До этого Анна рассказывала, что до проекта, который рассорил их с Серябкиной, она не общалась с певицей, но всегда с теплом к ней относилась. 

Ранее Хилькевич объявила о третьей беременности. 

12 апреля 2024, 14:03
Анна Хилькевич. Фото: скриншот YouTube /@FAMETIMETV
Елизавета Федорова
ТНТ✓ Надежный источник

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