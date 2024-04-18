Бледанс высмеяла ждущую любовь Катю Лель: "Марсиане прилетели"

Катя Лель известна россиянам не только своими бессмертными хитами "Мой мармеладный" и "Муси-пуси", но и заявлениями об инопланетянах. Артистка уверяет, что в подростковом возрасте имела контакт с пришельцами. По словам певицы, они забирали ее к себе для изучения и вернули без зубов. На насмешки со стороны коллег Катя старается не обращать внимания и заявляет, что скоро все убедятся в ее правоте.

Однако прекращать шутить над Лель никто и не собирался. Недавно певицу высмеяла 55-летняя Эвелина Бледанс. В своем блоге она выложила видео с поездки в Крым. Исполнительница хита "Придуманная любовь" стоит на фоне озера и передает привет Кате от "марсиан".

"Марсиане прилетели. Катя Лель, тебе привет. Тут вот смотрю даже надпись: "Катя, мы тут!" – посмеялась Бледанс над верящей в инопланетян певицей.





Впрочем, сейчас Катя Лель, вероятно, занята другим. В одном из недавних интервью исполнительница хита "Джага-джага" заявила, что скоро встретит свою любовь. По словам певицы, суженого ей приготовила сама Вселенная, как и всем людям вокруг. Однако она будет вынуждена отказать мужчине, если тот окажется "в низких частотах". С недостаточно интересным человеком ей будет не о чем поговорить, заявила Лель.

Ранее 55-летняя Бледанс рассказала, как подпитывает свое либидо.