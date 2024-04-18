Эксперт назвал SHAMAN и Киркорова самыми высокооплачиваемыми артистами

Продюсер Евгений Бабичев перечислил звезд отечественной эстрады, которые получают самые высокие гонорары. В числе лидеров списка поп-король Филипп Киркоров и исполнитель патриотических песен Ярослав Дронов, который известен россиянам как SHAMAN. Однако артисткой, зарабатывающей больше всех, признана Анна Асти, которая умудряется проводить по два, а то и три выступления за сутки.

Эксперт рассказал, что "отмена" исполнителей после нашумевшего мероприятия Насти Ивлеевой никак не сказалась на сумме гонораров оскандалившихся звезд. По словам продюсера, они как и раньше поют за огромные деньги, а кто-то и вовсе поднял стоимость своих услуг.

"Чем выше статус артиста, тем больше у него гонорары, это ни для кого не секрет", – объяснил специалист.

Евгений поделился, что за выступления Дронова, Асти и Полины Гагариной придется отдать от шести до восьми миллионов рублей. Такой же гонорар получала за пение Зиверт, однако недавно артистка решила сделать перерыв в карьере. Бабичев считает, что после возвращения на сцену она может повысить цену.

Более скромные запросы у Клавы Коки и Владимира Преснякова. По словам Бабичева, эти звезды готовы выступить перед поклонниками за три миллиона рублей. Впрочем, в этом вопросе многое зависит и от того, где исполнителям предстоит петь, а также от заказчика и количества слушателей в зале.

Ранее сообщалось, что прощенная россиянами Лолита загнула цену на свои выступления.