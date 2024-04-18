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Четверг 18 апреля

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Планы грандиозные: бросивший Пугачеву Галкин* собирает чемоданы в Америку

Планы грандиозные: бросивший Пугачеву Галкин* собирает чемоданы в Америку

Артист поделился планами в своем блоге.

Покинувший Россию вместе с Аллой Пугачевой и детьми Максим Галкин* вышел на связь в своем блоге. Комик заявил, что собирается организовать концертный тур по городам Америки. 

"Дорогие мои друзья, дорогие мои зрители в Соединенных Штатах Америки. С радостью хочу объявить свой американский тур, который пройдет в октябре и ноябре этой осенью", – оповестил подписчиков в соцсетях юморист. 

Он рассказал, что планы грандиозные – посетить 16 городов в Штатах. Первый концерт тура состоится в Майами. Свою новую концертную программу муж Пугачевой назвал "Прекрасное недалеко". 

Накануне объявления своего нового тура по Америке Галкин* высмеял президента США Джо Байдена. Он выложил ролик, в котором 81-летний глава Штатов призывает израильтян не нападать на Хайфу. К слову, этот город расположен на севере Израиля. Артист подписал, что теперь переживает за город. 

Напомним, бывший ведущий шоу "Лучше всех!" эмигрировал на Святую землю после ряда высказываний. Некогда любимого в России артиста объявили иностранным агентом. Теперь комик выступает со своей программой в разных городах Европы. Теперь супруг Примадонны собирает чемоданы в Америку. 

Ранее сообщалось, что пьяный Галкин* пожелал войскам Израиля удачи во время атаки Ирана. По информации СМИ, артист в это время находился на Кипре, оставив Пугачеву и детей дома. 

*Признан иноагентом на территории РФ.

18 апреля 2024, 20:03
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Елизавета Федорова
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