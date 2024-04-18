Муцениеце разоблачили: что не так с новым "женихом" экс-супруги Прилучного

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Четверг 18 апреля

15:35Муцениеце разоблачили: что не так с новым "женихом" экс-супруги Прилучного 14:48Ани Лорак сообщили о смерти любимого мужчины: навсегда в сердце 14:11Николаев сообщил о своем состоянии после операции на сердце 13:21Орбакайте сделала рекламу новому бизнесу Пугачевой 12:43Сафронов рассказал, что Пугачева закрылась ото всех 11:47Ксения Собчак сообщила, что ест мясо за 14 тысяч: Мне важно 11:09Близкая подруга Пугачевой: она боится стать предателем собственных убеждений 10:28Скулкина изменилась до неузнаваемости: как сейчас выглядит звезда Comedy Woman 09:39Полынь горькая: лечебные свойства и противопоказания 09:30Блиновская заработала на инфобизнесе пять миллиардов рублей 08:41Броневицкая о "страшном испытании" Пьехи: Парня мочат 04:23Психолог дала дельные советы по избавлению от страха 01:47Тест для тех, кто вырос в СССР: угадайте фильм по одному кадру 23:25Какой будет курс доллара в июне 2024 года 22:02Мама гордится: чем занимается решившая взять псевдоним 18-летняя дочь Волочковой 21:31Известный продюсер связал антироссийскую позицию Данилко с его ориентацией 20:47"Сама выбрала этот путь": почему покаяние Аллы Пугачевой никому не нужно? 20:12Оставшаяся без концертов в России Манижа рискует лишиться и корпоративов 19:32"Большой страх": психолог Степанова объяснила одиночество Цискаридзе 19:14Как влюбить в себя мужчину: 10 проверенных способов 18:51Выпивающий во время атаки Ирана израильтянин Галкин* сбежал на Кипр 18:09Вот почему на самом деле Пугачева покинула Россию: близкая подруга озвучила правду 17:27Концерты Гарика Сукачева отменены сразу в нескольких городах России: что произошло 16:43Лоза нашел объяснение нервной выходке Лепса на концерте 15:51Распухшее лицо Бледанс напугало публику: Мучаюсь, страшно смотреть! 14:45"Очень грустные новости": музыканты группы "Би-2" простились с гитаристом 14:18"Я просто иду": Пригожин заговорил об усталости в браке с Валерией 13:33"Только грудь весит 10 кг": отчаявшаяся похудеть Семенович рассказала о болезни 12:59Актриса Соляных высказалась против "воскрешения" Никулина с помощью нейросетей 11:35Манижу лишили самого дорогого после ее сочувствия террористам из "Крокуса" 10:47Юрист рассказал, что будет с детьми Блиновской после ухода ее мужа на СВО 09:58"Сын захотел на каток": Миронова рассказала, как ехала по улицам Дубая рядом с тонущими машинами 09:11Погода на июнь 2024 в Москве и Московской области 09:05"Я реально не могу ходить": непохожая на себя Бузова ужаснула поклонников состоянием 08:32Получивший британское образование Кончаловский рассказал, что его не пустят в Лондон 04:16Пока Пресняков не видит: Подольская засветила фигуру в "голом" платье 02:28Модный маникюр на лето 2024 года: примеры оригинальных дизайнов ногтей на разную длину 01:09Британцы не поверили обещаниям Меган Маркл прекратить войну с тяжелобольной Кейт Миддлтон 00:06Какой будет курс евро в июне 2024 года 22:03Многодетная мать Самойлова обратилась ко всем родителям с призывом: Проверяйте всё! 21:25Психолог указала на ошибку ругающейся с публикой Брухуновой 20:52"Любовь нечаянно нагрянет": Харламов воссоединился с известной актрисой 20:09Поздравивший Пугачеву Резник заявил, что ждет ее покаяния перед народом 19:31Ушедший на спецоперацию муж спасает застрявшую в СИЗО Блиновскую 18:49Отец встал грудью за Настю Ивлееву: Зачем докопались до ребенка? 18:00Покинувшая Россию Алла Пугачева нашла для себя новый способ заработка 17:27Пригожин рассказал об обиде отмечающей юбилей Пугачевой 16:48Фадеев объявил дату премьеры обновленного проекта Глюк'oZa без Натальи Ионовой 15:48На Ивлееву составлен протокол за дискредитацию Вооруженных сил России 14:43Брак трещит по швам? Жена Прилучного проговорилась о "незнакомце", который одаривает ее цветами
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Муцениеце разоблачили: что не так с новым "женихом" экс-супруги Прилучного

Муцениеце разоблачили: что не так с новым

Друзья актрисы выдали тайну Агаты.

В начале апреля звезда "Закрытой школы" опубликовала снимки, на которых она изображена в жарких объятиях красавчика Ивана Чуйкова. Поклонники Агаты Муцениеце ликовали: наконец-то актриса нашла свое счастье и утерла нос бывшему Павлу Прилучному, который уже создал семью после развода. Однако, как выяснилось, в делах любовных у артистки по-прежнему затишье, а совместные снимки – не что иное, как попытка привлечь внимание к собственной персоне.

"Что касается Ивана Чуйкова, то там обычная пиар-история. Романа с Иваном у нее нет. У Чуйкова своя личная жизнь, а Агата пока свободна", – разоблачили актрису ее знакомые.

Агата Муцениеце и Иван Чуйков Фото: соцсети/@agataagata

Зимой Муцениеце разорвала отношения с 39-летним ресторатором Владимиром Перельманом. На первый взгляд их роман был серьезным, и, по информации СМИ, Агата даже познакомила своего ухажера с детьми. Однако, полетев вместе отдохнуть в Таиланде, с острова экс-влюбленные вернулись порознь. Источник сообщает, что бизнесмен променял актрису на другую девушку. На одной из вечеринок Перельман начал танцевать и целоваться с незнакомкой прямо при Агате.

Сейчас же Муцениеце находится в активном поиске нового мужчины сердца. Кроме того, актриса занимается работой и с головой окунулась в новые проекты. Не забывает Агата  и про своего бывшего Прилучного. Недавно знаменитость снова подала иск на отца своих детей и требует алименты.

Ранее сообщалось, что Муцениеце публично высмеяла новую жену Павла Прилучного. 

18 апреля 2024, 15:35
Агата Муцениеце. Фото: скриншот YouTube /@FAMETIMETV
Елизавета Федорова
Комсомольская правда✓ Надежный источник

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