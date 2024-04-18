Муцениеце разоблачили: что не так с новым "женихом" экс-супруги Прилучного

В начале апреля звезда "Закрытой школы" опубликовала снимки, на которых она изображена в жарких объятиях красавчика Ивана Чуйкова. Поклонники Агаты Муцениеце ликовали: наконец-то актриса нашла свое счастье и утерла нос бывшему Павлу Прилучному, который уже создал семью после развода. Однако, как выяснилось, в делах любовных у артистки по-прежнему затишье, а совместные снимки – не что иное, как попытка привлечь внимание к собственной персоне.

"Что касается Ивана Чуйкова, то там обычная пиар-история. Романа с Иваном у нее нет. У Чуйкова своя личная жизнь, а Агата пока свободна", – разоблачили актрису ее знакомые.





Зимой Муцениеце разорвала отношения с 39-летним ресторатором Владимиром Перельманом. На первый взгляд их роман был серьезным, и, по информации СМИ, Агата даже познакомила своего ухажера с детьми. Однако, полетев вместе отдохнуть в Таиланде, с острова экс-влюбленные вернулись порознь. Источник сообщает, что бизнесмен променял актрису на другую девушку. На одной из вечеринок Перельман начал танцевать и целоваться с незнакомкой прямо при Агате.

Сейчас же Муцениеце находится в активном поиске нового мужчины сердца. Кроме того, актриса занимается работой и с головой окунулась в новые проекты. Не забывает Агата и про своего бывшего Прилучного. Недавно знаменитость снова подала иск на отца своих детей и требует алименты.

Ранее сообщалось, что Муцениеце публично высмеяла новую жену Павла Прилучного.