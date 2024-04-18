Нагиев возвращается в кино после двухлетнего перерыва: актера сложно узнать

Дмитрий Нагиев – один из самых узнаваемых артистов страны. Россиянам он запомнился как остроумный, харизматичный шутник. Однако после февральских событий телеведущий пропал с экранов и поставил карьеру на паузу. Сейчас стало известно о возвращении Нагиева в кино.

57-летний артист был замечен на съемочной площадке в Сочи. В настоящее время там работают над фильмом "Агент 00_Батя" режиссера Ивана Архипова. Известно, что роли в проекте получили Надежда Сысоева, Софья Каштанова и Олег Тактаров. Россияне смогут увидеть премьеру только в 2025 году.

Одной из первых кадрами со съемочной площадки поделилась Надежда Сысоева. Она сфотографировалась на стуле с именем Нагиева. Фотографию актриса подписала немногословно.

"С кем снимаюсь – секрет", – написала блондинка.





Уже позже появились фото и самого Дмитрия. На кадрах он позирует вместе с коллегой Сысоевой в шляпе и очках, под которыми сложно узнать звезду сериала "Физрук.





Сам Нагиев пока старается не афишировать свое возвращение к работе. Известно, что в фильме он снимется со своим сыном Кириллом.

Впрочем, совсем недавно концертный директор Ольга Оркина заявила, что, вероятно, карьера Дмитрия Нагиева закончена. По ее словам, пока артист не появлялся на телевидении, его место заняли другие артисты, а в медиапространстве появились новые проекты. Однако, эксперт отметила, что сравниться с Нагиевым по-прежнему мало кто сможет. Несмотря на длительный перерыв, Дмитрий смог сохранить высокие гонорары.