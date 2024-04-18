Оставшаяся без денег Чехова не смогла заплатить таксисту: пришлось выкручиваться

Сильнейший шторм, который обрушился на ОАЭ несколько дней назад, превратил излюбленный россиянами Дубай в Венецию. В самом крупном городе Эмиратов до сих пор затоплены улицы, а машины, словно лодки, вынуждены передвигаться прямо по воде. Многие отечественные знаменитости застряли в отелях города и вместо солнечных пляжей наблюдали разгневанную стихию. А вот Анфиса Чехова была вынуждена отправиться в затапливаемую ливнями страну по работе. Она рассказала, что с трудом добралась до места назначения.

Сначала у актрисы переносили рейсы из Москвы. Когда она все же смогла долететь до Дубая, то несколько часов не могла доехать до отеля – улицы были затоплены, и транспорт ехал очень медленно. Но и на этом беды Чеховой не закончились. Когда, казалось бы, уже все позади, она осталась без денег.

Артистка пожаловалась, что плохо запоминает цифры и трижды набрала неверный пин-код от карты. Даже за проезд в такси Анфиса не смогла заплатить. Пришлось срочно искать другой выход.

"Три раза ввела неправильный пин-код на таджикской карте, даже за такси не смогла расплатиться. Спасибо за помощь подруге, а то уже таксист хотел взять оплату моими чемоданами", – посетовала знаменитость.





Сейчас телезвезда безуспешно пытается разблокировать свою карту. Она связалась со службой поддержки, однако те не спешат вернуть доступ к средствам попавшей в неловкую ситуацию телеведущей.

Ранее Анфиса Чехова рассказала, как ей удалось похудеть на 30 килограммов.

