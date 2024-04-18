Николаев сообщил о своем состоянии после операции на сердце

Известный российский композитор Игорь Николаев успешно преодолел серьезное испытание для своего здоровья, перенеся операцию на сердце полгода назад. Сегодня 64-летний музыкант радует своих поклонников хорошими новостями о своем полном выздоровлении.

В недавней беседе с журналистами Николаев поделился, что его самочувствие значительно улучшилось сразу после хирургического вмешательства. Спустя всего три месяца после операции, он уже отправился в гастрольный тур, что стало возможным благодаря разрешению врачей. Музыкант отметил, что его состояние здоровья на данный момент гораздо лучше, чем было до операции, и проблем со здоровьем у него больше нет.

В последние годы Игорь Николаев столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем, включая несколько инфарктов. Первый из них произошёл в 2021 году, за которым последовал еще один в январе 2023 года. Осенью того же года его состояние здоровья вновь ухудшилось, что потребовало госпитализации и проведения операции по коронарному шунтированию. Теперь благодаря успешному лечению и реабилитации композитор снова полон сил и готов радовать своих слушателей новыми творческими проектами.