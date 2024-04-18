"В кровати ого-го": вскрылись подробности связи Нюши с женатым Прилучным

Известная певица Нюша, судя по всему, с недавнего времени снова завидная невеста. Сначала певица стала появляться на публике без обручального кольца, а потом и вовсе мужа артистки Игоря Сивова засняли целующимся с другой женщиной. Сама звезда не делала никаких заявлений относительно брака. Однако внимательные поклонники заметили, что исполнительница хита "Наедине" сменила имидж и совсем не выкладывает совместные снимки с супругом.

Пока сама Нюша молчит о своей личной жизни, в соцсетях вовсю строят догадки, кто может стать ее новым возлюбленным. Не смог сдержаться и популярный экстрасенс Влад Кадони на одном из недавних интервью. Он вместе с журналисткой Аленой Жигаловой подбирал пару Павлу Прилучному, который, к слову, счастлив в браке с известной актрисой Зепюр Брутян. Согласно рассуждениям Кадони, "мажору" идеально подошла бы именно Нюша.

"Скорпионы типа в постели ого-го, но характер у них полное г***о… Мне кажется, что Львы, так как они любят себя, их удовлетворить сложно. С этим справится Скорпион. Ну, кто-то уже должен Нюшу обрадовать, осчастливить в этой жизни?" – высказался экстрасенс.

Ранее сообщалось, что жена Прилучного Зепюр Брутян проговорилась про некоего "незнакомца", который задаривает ее цветами. В своем блоге актриса выложила фото шикарного букета из роз.