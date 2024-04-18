Жена Петросяна не смогла сдержать эмоции из-за комментария подписчицы: "Монстры"

35-летняя жена Евгения Петросяна стала мамой во второй раз. На протяжении нескольких месяцев супруги скрывали эту новость, а когда все же сообщили о радостном событии, то столкнулись с волной хейта. Многие предположили, что 78-летний комик и Татьяна Брухунова воспользовались услугами суррогатной мамы. Однако жена Евгения Вагановича все отрицает.

Тем не менее критики в адрес Татьяны меньше не становится. Подписчики высказываются под каждым постом Брухуновой, и ее терпению пришел конец. В своем блоге она напомнила, что за необоснованный хейт и оскорбления предусмотрена ответственность, и при желании она может обратиться в суд.

Впрочем, и это не остановило подписчиков. Одна из комментаторов заявила, что жене Петросяна следует быть терпеливее. Она привела в пример Дмитрия Шепелева, который, по словам пользовательницы Сети, гораздо лояльнее относится к тому, что его "поливают помоями".

"И когда я задала вопрос, серьезно ли она обо все этом говорит или прикалывается. Она ответила: «Конечно серьезно, вы же выходите в публичное пространство, обязаны терпеть». Вот, человек пробил дно. Представляете, какой ужас. И ведь эти монстры среди нас", – не сдержала эмоций жена артиста.

Напомним, до Брухуновой Петросян был женат четыре раза. В 2019 году он обменялся кольцами с Татьяной, которой на тот момент было 30 лет. Спустя год она родила комику сына, которого назвали Ваганом. Его появление на свет пара тоже скрывала и объявила о пополнении в семье только спустя полгода.

Дочь Матильду Брухунова родила в октябре прошлого года. Однако, как отметили внимательные поклонники, в дни, когда Татьяна должна была быть в роддоме, она гуляла по городу и посещала театр. Сама жена юмориста после этого разоблачения закатила истерику.