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Пятница 19 апреля

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Расставшаяся с молодым женихом Хмельницкая заговорила о переменах в жизни: "Абсолютно счастлива"

Расставшаяся с молодым женихом Хмельницкая заговорила о переменах в жизни:

Актриса поделилась своей радостью.

Красивый роман 53-летней Алены Хмельницкой и бизнесмена Александра Синюшина недавно завершился. Они были одной из самых гармоничных пар, и казалось, что дело идет к браку. Однако актриса сообщила, что их пути разошлись. С тех пор звезда сериала "Сердца трех" старается не затрагивать эту тему и о личной жизни не говорит. 

Впрочем, вероятно, сейчас актрисе не до этого. Дочь Алены от Тиграна Кеосаяна Александра впервые стала мамой. Хмельницкая с радостью рассказала о переменах в жизни в одном из интервью. Она призналась, что бабушкой себя пока не ощущает. 

"Просто есть еще один самый родной человек на свете. Не могу сказать, что я прямо чувствую какие-то новые регалии. Но я абсолютно счастлива", – поделилась своими ощущениями звезда. 

Хмельницкая рассказала, что она очень добрая и заботливая мама: с детьми никогда не была строгой и старалась не повышать на них голос. Именно поэтому с дочерьми у нее теплые, доверительные отношения, считает Алена. Она надеется, что и с внуком, которого назвали Гаспаром, она сможет найти общий язык и быть ему хорошей бабушкой. 

Напомним, актриса 21 год была в браке с Тимуром Кеосаяном. Эти отношения подарили им двух дочерей – Александру и Ксению. В 2014 году Хмельницкая развелась с мужем, однако, как говорит сама знаменитость, они поддерживают отношения. 

Ранее актер из "Реальных пацанов" сообщил о пополнении в семье. 

19 апреля 2024, 09:20
Алена Хмельницкая. Фото: скриншот YouTube /@otkroitedavid
Елизавета Федорова
News.ru✓ Надежный источник

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