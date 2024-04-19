Расставшаяся с молодым женихом Хмельницкая заговорила о переменах в жизни: "Абсолютно счастлива"

Красивый роман 53-летней Алены Хмельницкой и бизнесмена Александра Синюшина недавно завершился. Они были одной из самых гармоничных пар, и казалось, что дело идет к браку. Однако актриса сообщила, что их пути разошлись. С тех пор звезда сериала "Сердца трех" старается не затрагивать эту тему и о личной жизни не говорит.

Впрочем, вероятно, сейчас актрисе не до этого. Дочь Алены от Тиграна Кеосаяна Александра впервые стала мамой. Хмельницкая с радостью рассказала о переменах в жизни в одном из интервью. Она призналась, что бабушкой себя пока не ощущает.

"Просто есть еще один самый родной человек на свете. Не могу сказать, что я прямо чувствую какие-то новые регалии. Но я абсолютно счастлива", – поделилась своими ощущениями звезда.

Хмельницкая рассказала, что она очень добрая и заботливая мама: с детьми никогда не была строгой и старалась не повышать на них голос. Именно поэтому с дочерьми у нее теплые, доверительные отношения, считает Алена. Она надеется, что и с внуком, которого назвали Гаспаром, она сможет найти общий язык и быть ему хорошей бабушкой.

Напомним, актриса 21 год была в браке с Тимуром Кеосаяном. Эти отношения подарили им двух дочерей – Александру и Ксению. В 2014 году Хмельницкая развелась с мужем, однако, как говорит сама знаменитость, они поддерживают отношения.

Ранее актер из "Реальных пацанов" сообщил о пополнении в семье.