Ковальчук публично заговорила о дочери, которую скрывала: Юлия не может поверить в произошедшее

Российская певица Юлия Ковальчук счастлива в браке с Алексеем Чумаковым, но рассказывать об этом на каждом углу считает дурным тоном. Тщательно скрывает от публики певица и своих детей. Известно, что звездная пара воспитывает двух дочерей, вот только никто до сих пор не видел лиц ни 6-летней Амелии, ни малышки, которую Ковальчук родила прошлым летом.

Впрочем, 41-летняя Юлия с удовольствием рассказывает о своем материнстве в блоге. Вот и недавно экс-солистка группы "Блестящие" похвасталась достижениями старшей. Оказалось, Ковальчук с детства прививает Амели качества хорошей хозяйки, и та уже хлопочет на кухне. В этот раз 6-летняя звездная наследница приготовила для семьи пиццу. Юлия настолько поражена, что не может поверить в произошедшее.

"Какие же мы мамочки сентиментальные. Эту пиццу наша 6-летняя Амелия приготовила сама. И нет ничего вкуснее в этом мире", – написала растроганная мама.





Кулинарный талант дочери Чумакова и Ковальчук оценили и поклонники звезды. Они тоже заметили, что блюдо выглядит как приготовленное опытным взрослым человеком.

"Эта пицца и выглядит потрясающе! Хочется взять и съесть! Браво, просто умничка!", " Да ладно? Правда, сама? Без помощи? Круто, умничка!" – высказались комментаторы.

А вот вторую дочь Юлия пока никак не упоминает. Возможно, о девочке, которую супруги назвали Алисой, она заговорит летом, когда малышке исполнится год. К слову, после недавних родов Ковальчук уже полностью восстановилась и снова щеголяет в бикини и снимается в откровенных фотосессиях. Ранее певица показала фигуру в купальнике.