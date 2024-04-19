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Орбакайте хотят наказать за пение под фонограмму

Орбакайте хотят наказать за пение под фонограмму

Кристина Орбакайте привлекла внимание общественности после падения на концерте.

Глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупций (ФПБК) Виталий Бородин в недавней беседе с прессой сообщил о получении ответа от Госдумы. Он рассказал, что так он узнал о нововведениях для организаторов музыкальных мероприятий, заключающихся в необходимости заранее уведомлять покупателей билетов о том, что во время выступления будет использоваться фонограмма. Такие указания должны быть ясно обозначены на всех рекламных и информационных материалах, включая афиши, билеты и интернет-ресурсы.

Бородин выразил свое одобрение введению административных мер в отношении нарушителей этого правила, однако высказал мнение о необходимости ужесточения наказаний, предложив ввести штрафы до 5 миллионов рублей.

Активист также поднял вопрос о доверии к артистам, указывая на случаи, когда исполнители обманывают зрителей, используя фонограммы без предварительного уведомления. Примером такого поведения он назвал инцидент с Кристиной Орбакайте, которая "продолжала исполнение" даже во время падения на сцене, что было зафиксировано на видео. При этом зрителям не было предоставлено никаких уведомлений о возможном использовании фонограммы, отметил глава ФПБК.

"Думаем о том, чтобы обратиться в правоохранительные органы, чтобы Орбакайте привлекли к административной ответственности", – сообщил Бородин.

Он заявил о намерении внимательно следить за действиями таких артистов, как Кристина Орбакайте, которые используют фонограмму, и рассматривать возможность обращения в правоохранительные органы для привлечения к ответственности тех, кто использует фонограммы без предупреждения зрителей. Глава ФПБК уверен, что такие действия составляют основание для административного правонарушения.

19 апреля 2024, 21:07
Кристина Орбакайте. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Дмитрий Алексеев
Провинция.ру✓ Надежный источник

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