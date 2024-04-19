Родившая четырех детей жена Тарасова взвыла от безысходности: "Держусь из последних сил"

Недавно модель Анастасия Костенко и футболист Дмитрий Тарасов в четвертый раз стали родителями. Мальчика, который появился на свет в феврале, назвали Ярославом. Жена спортсмена не скрывает, что помимо радости материнства, испытала и трудности. Например, через несколько дней после выписки из роддома почувствовала все симптомы послеродовой депрессии: грусть и эмоциональное выгорание.

А спустя месяц после родов многодетная мама оказалась в больнице. Она не раскрыла причины, но заявила, что была "наказана" за то, что не берегла себя. Анастасия перенесла наркоз, кроме того, врачи выписали ей лекарства, несовместимые с грудным вскармливанием. Из-за этого начались проблемы с лактацией.





Впрочем, и на этом проблемы жены Тарасова не закончились. Новорожденный малыш перестал набирать вес. Из-за этого Костенко вынуждена дополнительно кормить малыша из детской бутылочки по особой системе.

"В моей жизни ещё не было столько стресса и переживаний. Из-за проблем с гв (грудное вскармливание – прим. ред.) я чувствую себя ужасной мамой и держусь из последних сил", – призналась поклонникам девушка в своем блоге.

Пожаловалась супруга футболиста и на скорый отъезд мамы, которая помогала ей ухаживать за детьми. Вероятно, родительница больше не может оставаться в доме дочери, и теперь Анастасии предстоит справляться со всеми хлопотами самостоятельно. Костенко рассказала, что пыталась убедить родительницу переехать поближе, но каждый раз сталкивалась с отказом.

Ранее Дмитрий Тарасов прокомментировал слухи о своих изменах.