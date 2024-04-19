Родившая четырех детей жена Тарасова взвыла от безысходности: "Держусь из последних сил"

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Пятница 19 апреля

11:14Певица Юлия Савичева сообщила, что ее родители находятся в затопленном Кургане 10:44Родившая четырех детей жена Тарасова взвыла от безысходности: "Держусь из последних сил" 09:59Павел Деревянко ответил на слухи о пиар-романе с Зоей Фуць 09:20Расставшаяся с молодым женихом Хмельницкая заговорила о переменах в жизни: "Абсолютно счастлива" 08:45Ковальчук публично заговорила о дочери, которую скрывала: Юлия не может поверить в произошедшее 06:20Погода в Сочи на июнь 2024 года 04:06Влад Кадони рассказал, кому стоит бояться ретроградного Меркурия 01:40В одном белье елозит по полу: в Сеть слили пикантные снимки 57-летней Штурм 22:11Погода на июнь 2024 в Санкт-Петербурге 21:41Жена Петросяна не смогла сдержать эмоции из-за комментария подписчицы: "Монстры" 20:31"В кровати ого-го": вскрылись подробности связи Нюши с женатым Прилучным 20:03Планы грандиозные: бросивший Пугачеву Галкин* собирает чемоданы в Америку 18:24Нагиев возвращается в кино после двухлетнего перерыва: актера сложно узнать 17:38Эксперт назвал SHAMAN и Киркорова самыми высокооплачиваемыми артистами 17:04Оставшаяся без денег Чехова не смогла заплатить таксисту: пришлось выкручиваться 16:21Бледанс высмеяла ждущую любовь Катю Лель: "Марсиане прилетели" 15:35Муцениеце разоблачили: что не так с новым "женихом" экс-супруги Прилучного 14:48Ани Лорак сообщили о смерти любимого мужчины: навсегда в сердце 14:11Николаев сообщил о своем состоянии после операции на сердце 13:21Орбакайте сделала рекламу новому бизнесу Пугачевой 12:43Сафронов рассказал, что Пугачева закрылась ото всех 11:47Ксения Собчак сообщила, что ест мясо за 14 тысяч: Мне важно 11:09Близкая подруга Пугачевой: она боится стать предателем собственных убеждений 10:28Скулкина изменилась до неузнаваемости: как сейчас выглядит звезда Comedy Woman 09:39Полынь горькая: лечебные свойства и противопоказания 09:30Блиновская заработала на инфобизнесе пять миллиардов рублей 08:41Броневицкая о "страшном испытании" Пьехи: Парня мочат 04:23Психолог дала дельные советы по избавлению от страха 01:47Тест для тех, кто вырос в СССР: угадайте фильм по одному кадру 23:25Какой будет курс доллара в июне 2024 года 22:02Мама гордится: чем занимается решившая взять псевдоним 18-летняя дочь Волочковой 21:31Известный продюсер связал антироссийскую позицию Данилко с его ориентацией 20:47"Сама выбрала этот путь": почему покаяние Аллы Пугачевой никому не нужно? 20:12Оставшаяся без концертов в России Манижа рискует лишиться и корпоративов 19:32"Большой страх": психолог Степанова объяснила одиночество Цискаридзе 19:14Как влюбить в себя мужчину: 10 проверенных способов 18:51Выпивающий во время атаки Ирана израильтянин Галкин* сбежал на Кипр 18:09Вот почему на самом деле Пугачева покинула Россию: близкая подруга озвучила правду 17:27Концерты Гарика Сукачева отменены сразу в нескольких городах России: что произошло 16:43Лоза нашел объяснение нервной выходке Лепса на концерте 15:51Распухшее лицо Бледанс напугало публику: Мучаюсь, страшно смотреть! 14:45"Очень грустные новости": музыканты группы "Би-2" простились с гитаристом 14:18"Я просто иду": Пригожин заговорил об усталости в браке с Валерией 13:33"Только грудь весит 10 кг": отчаявшаяся похудеть Семенович рассказала о болезни 12:59Актриса Соляных высказалась против "воскрешения" Никулина с помощью нейросетей 11:35Манижу лишили самого дорогого после ее сочувствия террористам из "Крокуса" 10:47Юрист рассказал, что будет с детьми Блиновской после ухода ее мужа на СВО 09:58"Сын захотел на каток": Миронова рассказала, как ехала по улицам Дубая рядом с тонущими машинами 09:11Погода на июнь 2024 в Москве и Московской области 09:05"Я реально не могу ходить": непохожая на себя Бузова ужаснула поклонников состоянием
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Родившая четырех детей жена Тарасова взвыла от безысходности: "Держусь из последних сил"

Родившая четырех детей жена Тарасова взвыла от безысходности:

Недавно Анастасия Костенко попала в больницу, а после столкнулась и с другими трудностями.

Недавно модель Анастасия Костенко и футболист Дмитрий Тарасов в четвертый раз стали родителями. Мальчика, который появился на свет в феврале, назвали Ярославом. Жена спортсмена не скрывает, что помимо радости материнства, испытала и трудности. Например, через несколько дней после выписки из роддома почувствовала все симптомы послеродовой депрессии: грусть и эмоциональное выгорание. 

А спустя месяц после родов многодетная мама оказалась в больнице. Она не раскрыла причины, но заявила, что была "наказана" за то, что не берегла себя. Анастасия перенесла наркоз, кроме того, врачи выписали ей лекарства, несовместимые с грудным вскармливанием. Из-за этого начались проблемы с лактацией. 

Анастасия Костенко. Фото: соцсети/@kostenko1994

Впрочем, и на этом проблемы жены Тарасова не закончились. Новорожденный малыш перестал набирать вес. Из-за этого Костенко вынуждена дополнительно кормить малыша из детской бутылочки по особой системе. 

"В моей жизни ещё не было столько стресса и переживаний. Из-за проблем с гв (грудное вскармливание – прим. ред.) я чувствую себя ужасной мамой и держусь из последних сил", – призналась поклонникам девушка в своем блоге. 

Пожаловалась супруга футболиста и на скорый отъезд мамы, которая помогала ей ухаживать за детьми. Вероятно, родительница больше не может оставаться в доме дочери, и теперь Анастасии предстоит справляться со всеми хлопотами самостоятельно. Костенко рассказала, что пыталась убедить родительницу переехать поближе, но каждый раз сталкивалась с отказом. 

Ранее Дмитрий Тарасов прокомментировал слухи о своих изменах. 

19 апреля 2024, 10:44
Анастасия Костенко. Фото: скриншот YouTube /@HEATshowbiz
Елизавета Федорова
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