В одном белье елозит по полу: в Сеть слили пикантные снимки 57-летней Штурм

Наталья Штурм известна не только благодаря своим песням, но и скандальным выходкам. Исполнительница периодически шокирует своих поклонников откровенными заявлениями и поступками. Так, артистка сообщала, что восстановила девственность ради своего возлюбленного, теперь же Штурм выложила в блоге откровенные снимки.

На кадрах Наталья сидит на полу в крошечном белье. Серебристое бикини с черной окантовкой выгодно подчеркнуло грудь 57-летней звезды. Однако, поклонники не могли не заметить складки на животе. А ведь только недавно певица хвасталась, что убрала "все лишнее" с проблемной зоны.





Штурм не скрывает, что своей красотой она обязана не только генетике, но и опытным пластическим хирургам. В прошлом году она сделала подтяжку и липосакцию. Кроме того, специалисты переместили жировую прослойку из области живота в ягодицы. Певица рассказала, что после процедуры ее вес упал ниже 50 килограммов. Чтобы объемы не вернулись, звезда придерживается строгой диеты и посещает спортзал.

Напомним, знаменитость была замужем дважды. В каждом браке она родила ребенка. После этого у Штурм было несколько романов, один из последних ухажеров, ради которого Наталья восстанавливала девственность, даже сделал ей предложение. Однако свадьба так и не состоялась.

Ранее Наталья Штурм рассказала о страшном конфузе на приеме у гинеколога. По словам певицы, в кресле врача она получила оргазм.