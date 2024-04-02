Эмин Агаларов отреагировал на домыслы о теракте в "Крокус Сити Холле"

Владельцы подмосковского концертного зала "Крокус Сити Холл" Арас и Эмин Агаларовы столкнулись с обвинениями после теракта, который произошел 22 марта. Происшествие вызвало не только широкий резонанс, но и множество вопросов от общественности. В недавнем интервью Эмин подробно прокомментировал текущую ситуацию.

По словам Агаларова, ведется детальное расследование случившегося, и до сих пор не было выявлено никаких нарушений в конструкции здания или функционировании систем безопасности, включая пожаротушение. Он подчеркнул, что предположения о том, что строение было изначально некачественно возведено, не имеют под собой оснований, учитывая быстрое распространение огня и последствия для посетителей.

Агаларов выразил свою боль и удивление по поводу масштаба трагедии, отметив, что подобное количество жертв редко можно увидеть даже в кинематографе. Он подчеркнул неправомерность обвинений в их адрес до завершения официального расследования и напомнил о личной привязанности своей семьи к залу, где проводили время его дети, родители и даже высокопоставленные гости страны. Эмин уверен, что объект, принимающий на своей площадке первых лиц государства, всегда находится под строгим контролем соответствующих служб.