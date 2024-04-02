Анна Хилькевич объявила о третьей беременности

Звезда "Универа" 37-летняя Анна Хилькевич с 2015 года счастлива в браке с Артуром Мартиросяном. Муж и жена растят двух детей. Сейчас девочкам 8 и 5 лет. Теперь стало известно, что супруги в ожидании третьего ребенка.

Утром в рамках новой утренней телепередачи Анна сделала заявление на всю страну. Она радостно рассказала, что беременна, и показала округлившийся живот. Интересное положение звезды подозревали еще прошлым летом, однако сама знаменитость старалась не афишировать это.

В эфире Хилькевич рассказала, что всегда грезила мечтами о счастливой семье и доме, в котором будет много детей. С последних родов актрисы прошло пять лет. Однако они решили не спешить с новой беременностью и позволили организму полностью восстановиться, заявила Анна.

"Мы уже рассказали об этом дочкам – они очень обрадовались. И мне захотелось поделиться радостной новостью со всей страной", – не скрывая радости, объявила звезда.

После рождения третьего ребенка Анна и Артур станут многодетными родителями. Хилькевич пошутила, что в Год семьи они решили поддержать тренд.

Напомним, в прошлом году на одном из фото актрисы поклонники заметили изменившуюся фигуру знаменитости. Однако сама Анна тогда возмущалась и отрицала то, что скоро в очередной раз станет мамой.



Ранее Анна Хилькевич рассказала о неудачном посещении косметолога. Девушка отправилась на массаж, а в результате получила сильный отек.