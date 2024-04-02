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Вторник 2 апреля

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Анна Хилькевич объявила о третьей беременности

Анна Хилькевич объявила о третьей беременности

Актриса сделала заявление в эфире новой передачи на ТВ.

Звезда "Универа" 37-летняя Анна Хилькевич с 2015 года счастлива в браке с Артуром Мартиросяном. Муж и жена растят двух детей. Сейчас девочкам 8 и 5 лет. Теперь стало известно, что супруги в ожидании третьего ребенка. 

Утром в рамках новой утренней телепередачи Анна сделала заявление на всю страну. Она радостно рассказала, что беременна, и показала округлившийся живот. Интересное положение звезды подозревали еще прошлым летом, однако сама знаменитость старалась не афишировать это. 

В эфире Хилькевич рассказала, что всегда грезила мечтами о счастливой семье и доме, в котором будет много детей. С последних родов актрисы прошло пять лет. Однако они решили  не спешить с новой беременностью и позволили организму полностью восстановиться, заявила Анна. 

"Мы уже рассказали об этом дочкам – они очень обрадовались. И мне захотелось поделиться радостной новостью со всей страной", – не скрывая радости, объявила звезда. 

После рождения третьего ребенка Анна и Артур станут многодетными родителями. Хилькевич пошутила, что в Год семьи они решили поддержать тренд. 

Напомним, в прошлом году на одном из фото актрисы поклонники заметили изменившуюся фигуру знаменитости. Однако сама Анна тогда возмущалась и отрицала то, что скоро в очередной раз станет мамой. 

Ранее Анна Хилькевич рассказала о неудачном посещении косметолога. Девушка отправилась на массаж, а в результате получила сильный отек. 

2 апреля 2024, 10:13
Анна Хилькевич. Фото: скриншот YouTube /@FAMETIMETV
Елизавета Федорова
СтарХит✓ Надежный источник

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