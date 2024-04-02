Авербух вместе с Арзамасовой снялся в продолжении новых "Папиных дочек"

Известный российский фигурист и создатель шоу "Ледниковый период" Илья Авербух недавно принял участие в съемках второго сезона сериала "Папины дочки. Новые". В этом проекте он появился вместе со своей женой, актрисой Лизой Арзамасовой. Несмотря на то, что работа на съемочной площадке представляла для Авербуха определенные сложности, он не смог отказаться от участия в таком значимом проекте.
Авербух поделился, что сериал "Папины дочки" имеет особое значение для его семьи и занимает важное место в культуре его поколения, подобно шоу "Ледниковый период". Он признал, что если бы речь шла о любом другом проекте, он, возможно, не принял бы предложение участвовать. Ранее Авербух уже пробовал свои силы в кинематографе и даже задумывался о возможности актерской карьеры. Однако после просмотра себя на экране он осознал, что актерство – это не его путь.
В "Папиных дочках" Илья Авербух появится в роли самого себя. Он благодарен своей жене Лизе за помощь в съемочном процессе. Фигурист считает, что благодаря супруге ему удалось достойно справиться с этой задачей. Тем не менее, Авербух подчеркнул, что планов на развитие карьеры в кинематографе у него нет.