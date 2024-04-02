Авербух вместе с Арзамасовой снялся в продолжении новых "Папиных дочек"

Известный российский фигурист и создатель шоу "Ледниковый период" Илья Авербух недавно принял участие в съемках второго сезона сериала "Папины дочки. Новые". В этом проекте он появился вместе со своей женой, актрисой Лизой Арзамасовой. Несмотря на то, что работа на съемочной площадке представляла для Авербуха определенные сложности, он не смог отказаться от участия в таком значимом проекте.

Авербух поделился, что сериал "Папины дочки" имеет особое значение для его семьи и занимает важное место в культуре его поколения, подобно шоу "Ледниковый период". Он признал, что если бы речь шла о любом другом проекте, он, возможно, не принял бы предложение участвовать. Ранее Авербух уже пробовал свои силы в кинематографе и даже задумывался о возможности актерской карьеры. Однако после просмотра себя на экране он осознал, что актерство – это не его путь.