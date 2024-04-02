Блиновская планирует заложить недвижимость ради погашения всех долгов

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Луна в декабре Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Опоздание Бурунова на концерт "Пикника" в "Крокусе" стало для него спасениемОпоздание Бурунова на концерт "Пикника" в "Крокусе" стало для него спасением Глава ФПБК сообщил о начале процедуры признания Пугачевой иноагентомГлава ФПБК сообщил о начале процедуры признания Пугачевой иноагентом В Турции снимут адаптацию фильма "Холоп" с "Серканом Болатом"В Турции снимут адаптацию фильма "Холоп" с "Серканом Болатом" Куклачев раскритиковал российских олигархов, которые хранят активы за границейКуклачев раскритиковал российских олигархов, которые хранят активы за границей

Лента новостей

Вторник 2 апреля

19:22Блиновская планирует заложить недвижимость ради погашения всех долгов 18:27Врач Васильева рассказала, в какие часы не стоит употреблять жидкость 18:05Мода для полных женщин на весну-лето 2024 года: подбираем модный гардероб для пышных форм 17:41Пасынок Олега Газманова сменил фамилию после введения санкций против артиста 16:51Ждать ли воссоединения группы "Тату"? Лена Катина дала ответ на волнующий фанатов вопрос 15:55"Ужасный удел": Калашникова выдала сокровенные мечты умершей в одиночестве звезды "Дома-2" 14:45Заставили публично признаться: Кейт Миддлтон раскрыла диагноз под давлением со стороны 13:57"Пять карат за улыбку": Волочкова рассказала о подарках от женатого мужчины 13:19Налоговая ликвидировала ИП иноагента Семена Слепакова* 13:09Что внутри коробки? Открываем TECNO x MIXIT Beauty Box 12:27Женский ментор Вероника Максимова рассказала о важности развития сексуального интеллекта 11:33Нужна помощь: Буланова ищет суррогатную маму, чтобы подарить мужу наследника 10:52Орбакайте сбежала из США после скандального концерта: где сейчас артистка 10:13Анна Хилькевич объявила о третьей беременности 09:31Миллионы за замок и Киркорова: стало известно, сколько Тимати потратил на 10-летие дочери 08:44"Жених" Волочковой переключился на Наталью Штурм: предложил познакомиться поближе 04:19Врач рассказал, как распознать замедлившийся метаболизм 01:32"Не завидую и не злюсь": 58-летняя Екатерина Андреева раскрыла секрет молодости 23:19Гороскоп для женщины Овен на июнь 2024 года 22:07Жена Макаревича показала уникальное фото двухлетнего сына 21:30Вот почему Волочковой все завидуют: балерина перечислила свои достижения 20:50Марию Погребняк оштрафовали на 85 тысяч рублей 20:26Адвокат Жорин: проверка Манижи на оправдание терроризма стала сигналом для звезд 19:43Башаров объяснил буйное поведение Кологривого "звездной болезнью" 18:47Васильева осудила Петросяна, который стал отцом в третий раз 18:24Кудрявцева посмеялась над Лазаревым в день его рождения: Старый стал 17:28СК проверит Манижу на оправдание терроризма - Mash 16:41Анастасия Волочкова ответила на вопрос об обиде на Сергея Лазарева 15:39Жена Гогена Солнцева едва не умерла во время родов в ванной: Было страшно 14:57Агата Муцениеце публично объявила о новом романе: "Бывший отдыхает" 14:03Одна вышла замуж, вторая ждет любовь: в Сети обсуждают брак неразделенных сиамских близнецов 12:49"Мало радости ему приносила": Апина проговорилась о непристойной причине развода с мужем 11:26Александр Толмацкий раскритиковал Петросяна за позднее отцовство 10:45Обнищавшая за границей Орбакайте загнула цены на концерты: американцы в ярости 09:56Дмитрий Тарасов прокомментировал слухи о своих изменах Костенко 09:23Пролежала больше месяца: стало известно, почему Либерж Кпадону не искали родители 08:42Максим Галкин* решил отказаться от русского языка 03:30Эксперт назвала популярный у россиян завтрак опасным для здоровья 00:49Астрологи назвали три знака зодиака, на которых свалится богатство в апреле 23:58Андропауза: как распознать и как лечить мужской климакс 21:29Нужна экспертиза: сможет ли Степаненко завладеть имуществом покойной подруги 18:21В Сеть попало фото Арнольда Шварценеггера с кардиостимулятором 16:53Мода для женщин за 40 лет: тренды весны-лета 2024 15:26"Взбрыки Пугалкиной": Соседов из принципа не стал слушать новую песню Пугачевой 12:18Юрий Стоянов рассказал, когда уместен мат в кино 09:21Юэну Макгрегору - 53: вспоминаем пять лучших ролей разностороннего актера 06:30Воздушные оладьи на сметане с маком: идеальный завтрак для всей семьи 04:20Пить ли воду перед сном: польза или вред? 03:12Три способа победить весеннюю хандру в апреле 00:08Как сохранить молодость кожи: важность коллагена после 30
1370
800
true

Блиновская планирует заложить недвижимость ради погашения всех долгов

Блиновская планирует заложить недвижимость ради погашения всех долгов

Елена Блиновская готова подписать мировое соглашение.

Елена Блиновская, широко известная в сети как "королева марафонов", проявила инициативу в разрешении своих налоговых разногласий, предложив использовать личную недвижимость для покрытия финансовых обязательств перед государством. По информации от ее представителя, адвоката Натальи Сальниковой, Блиновская направила обращение в Федеральную налоговую службу с просьбой о заключении мирового соглашения, выразив готовность предоставить свой дом в качестве гарантии по уплате долгов. Однако официальный ответ от налоговых органов на данный момент не последовал.

Кстати, ранее Арбитражный суд отказался удовлетворить запрос Блиновской о пересмотре ее налоговой задолженности, которая изначально была определена в размере 1,4 миллиарда рублей. Блиновская пыталась добиться ее уменьшения до 263,5 миллиона рублей. В ходе рассмотрения дела было выявлено, что общий доход блогерши превысил 6 миллиардов рублей. Среди прочего, обсуждалось снижение суммы налогового долга, включая штрафы и пени.

Согласно публикации издания, налоговые органы указали на попытки Блиновской минимизировать размер задолженности за счет включения в расходы стоимости строительства жилья около Ялты, бронирования гостиницы для группы лиц на Бали, а также оплаты чартерных полетов в ОАЭ и других затрат. Тем не менее, эти расходы не были признаны из-за отсутствия необходимых подтверждающих документов, что привело к оценке её доходов в размере 6,231 миллиарда рублей.

Защита блогерши утверждала, что налоговая служба некорректно подсчитала долг, не учтя ряд смягчающих обстоятельств, включая то, что Елена Блиновская является матерью четырех детей. Однако суд не принял эти аргументы и оставил требования о пересмотре размера задолженности без удовлетворения.

Напомним, Елена Блиновская была задержана в апреле 2023 года, когда она пыталась покинуть Россию сразу после того, как ей предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов. В начале этого года блогершу отправили в СИЗО за нарушение правил домашнего ареста. 

2 апреля 2024, 19:22
Елена Блиновская. Фото: YouTube /@NadinStrelets
Дмитрий Алексеев
lenta.ru✓ Надежный источник

Врач Васильева рассказала, в какие часы не стоит употреблять жидкость

Врач Васильева рассказала, в какие часы не стоит употреблять жидкость
Специалист назвала время, после которого нельзя пить воду.

Пасынок Олега Газманова сменил фамилию после введения санкций против артиста

Пасынок Олега Газманова сменил фамилию после введения санкций против артиста
Молодой человек окончательно отделился от семейного имени Олега Газманова.

Ждать ли воссоединения группы "Тату"? Лена Катина дала ответ на волнующий фанатов вопрос

Ждать ли воссоединения группы "Тату"? Лена Катина дала ответ на волнующий фанатов вопрос
Лена Катина объяснила, почему распалась группа "Тату".

"Ужасный удел": Калашникова выдала сокровенные мечты умершей в одиночестве звезды "Дома-2"

"Ужасный удел": Калашникова выдала сокровенные мечты умершей в одиночестве звезды "Дома-2"
Либерж Кпадону так и не смогла реализовать свои мечты.

Заставили публично признаться: Кейт Миддлтон раскрыла диагноз под давлением со стороны

Заставили публично признаться: Кейт Миддлтон раскрыла диагноз под давлением со стороны

"Пять карат за улыбку": Волочкова рассказала о подарках от женатого мужчины

"Пять карат за улыбку": Волочкова рассказала о подарках от женатого мужчины
Балерина заявила, что всегда была интересна противоположному полу.

Выбор читателей

29/03ПтнПродюсер Дворцов считает, что Орбакайте может получить статус иноагента 31/03Вск"Взбрыки Пугалкиной": Соседов из принципа не стал слушать новую песню Пугачевой 29/03ПтнМакаревич* назвал выражение скорби в соцсетях пошлым занятием 29/03ПтнСтавший отцом Гоген Солнцев сообщил о реакции бывшей жены на рождение внука 28/03ЧтвОпоздание Бурунова на концерт "Пикника" в "Крокусе" стало для него спасением 29/03ПтнВ Турции снимут адаптацию фильма "Холоп" с "Серканом Болатом"