Блиновская планирует заложить недвижимость ради погашения всех долгов

Елена Блиновская, широко известная в сети как "королева марафонов", проявила инициативу в разрешении своих налоговых разногласий, предложив использовать личную недвижимость для покрытия финансовых обязательств перед государством. По информации от ее представителя, адвоката Натальи Сальниковой, Блиновская направила обращение в Федеральную налоговую службу с просьбой о заключении мирового соглашения, выразив готовность предоставить свой дом в качестве гарантии по уплате долгов. Однако официальный ответ от налоговых органов на данный момент не последовал.

Кстати, ранее Арбитражный суд отказался удовлетворить запрос Блиновской о пересмотре ее налоговой задолженности, которая изначально была определена в размере 1,4 миллиарда рублей. Блиновская пыталась добиться ее уменьшения до 263,5 миллиона рублей. В ходе рассмотрения дела было выявлено, что общий доход блогерши превысил 6 миллиардов рублей. Среди прочего, обсуждалось снижение суммы налогового долга, включая штрафы и пени.

Согласно публикации издания, налоговые органы указали на попытки Блиновской минимизировать размер задолженности за счет включения в расходы стоимости строительства жилья около Ялты, бронирования гостиницы для группы лиц на Бали, а также оплаты чартерных полетов в ОАЭ и других затрат. Тем не менее, эти расходы не были признаны из-за отсутствия необходимых подтверждающих документов, что привело к оценке её доходов в размере 6,231 миллиарда рублей.

Защита блогерши утверждала, что налоговая служба некорректно подсчитала долг, не учтя ряд смягчающих обстоятельств, включая то, что Елена Блиновская является матерью четырех детей. Однако суд не принял эти аргументы и оставил требования о пересмотре размера задолженности без удовлетворения.

Напомним, Елена Блиновская была задержана в апреле 2023 года, когда она пыталась покинуть Россию сразу после того, как ей предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов. В начале этого года блогершу отправили в СИЗО за нарушение правил домашнего ареста.