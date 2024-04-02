"Ужасный удел": Калашникова выдала сокровенные мечты умершей в одиночестве звезды "Дома-2"

Известная исполнительница и телезвезда Анна Калашникова взяла слово в связи с утратой Либерж Кпадону, известной участницы проекта "Дом-2". В своем интернет-дневнике артистка разместила несколько фотографий, где она и покойная запечатлены во время работы над телепроектом.

Калашникова рассказала, что ее знакомство с Кпадону длилось многие годы, начиная со времен, когда Либерж была в отношениях с Иваном Барзиковым. Певица отметила, что их общение чаще всего происходило в рамках участия в телешоу, хотя она и продолжает дружить с бывшим возлюбленным Либерж.

В своем сообщении Калашникова также выдала сокровенные мечты Кпадону. По словам певицы, Либерж мечтала о материнстве и искала достойного человека, который мог бы стать отцом ее будущих детей. Певица выразила свою скорбь по поводу того, что Либерж так и не смогла реализовать свою мечту о создании семьи.

"Одиночество – это ужасный удел", – отметила Анна.

Калашникова призвала всех ценить и заботиться о своих родных и близких, подчеркивая важность общения и внимания к людям, которые нас окружают.

Напоминаем, что сообщение о кончине Либерж Кпадону появилось 31 марта. Она ушла из жизни в полной изоляции, и о ее смерти стало известно лишь спустя месяц после произошедшего, что стало шоком для многих, кто ее знал.