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Вторник 2 апреля

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Ждать ли воссоединения группы "Тату"? Лена Катина дала ответ на волнующий фанатов вопрос

Ждать ли воссоединения группы

Лена Катина объяснила, почему распалась группа "Тату".

В рамках ютуб-шоу "Происхождение. Просто такая генетика", ведущей которого является Елена Ханга, состоялась беседа с Леной Катиной, бывшей участницей культовой группы "Тату". В ходе интервью певица раскрыла подробности своих отношений с Юлией Волковой, другой участницей дуэта, и рассказала о возможном воссоединении коллектива.

Лена Катина поделилась, что между ней и Юлией Волковой был длительный период непонимания и разногласий, который привел к прекращению общения на многие годы.

"Мы очень сильно устали друг от друга, у нас были абсолютно разные взгляды на будущее и на подход к работе," – объяснила Катина.

Однако, несмотря на прошлые конфликты, обе певицы смогли оставить разногласия позади и вновь объединились для выступления на стадионе в Минске, который они когда-то открывали. Это событие стало первым совместным выступлением после многолетнего перерыва.

Обсуждая возможность дальнейшего сотрудничества, Лена Катина выразила оптимизм и открытость к новым проектам с Юлией Волковой.

"Никогда не говори никогда. Все в этой жизни возможно", – заявила певица, подтверждая, что они уже успели выступить вместе не только в Минске, но и в Санкт-Петербурге.

Выступление группы "Тату" перед футбольным матчем в Северной столице, где был исполнен хит "Нас не догонят" с хором Мариинского театра, стало особенным событием для Катиной, особенно учитывая ее беременность на тот момент.

2 апреля 2024, 16:51
Лена Катина. Фото: YouTube / @Genotek_Russia
Дмитрий Алексеев
YouTube / @Genotek_Russia✓ Надежный источник

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