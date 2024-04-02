Налоговая ликвидировала ИП иноагента Семена Слепакова*

Артист и музыкант Семен Слепаков* после побега из России в Израиль избавляется от того, что его связывало со страной. Так, в середине марта шоумен подал заявление на закрытие ИП, которое помогало артисту получать доход за рекламу и другие контракты. Компания работала на протяжении 16 лет. Накануне налоговая ликвидировала бизнес Слепакова*.

Известно, что в прошлом году оскандалившийся музыкант сбыл с рук свои шикарные апартаменты в столице. Пятикомнатная квартира площадью более двухсот квадратных метров продавалась за почти триста миллионов рублей. При этом за срочность Слепаков* обещал скинуть четверть стоимости. Сейчас недвижимость в дорогом комплексе Park Residence принадлежит доценту Высшей школы экономики Павлу Толстых.

Сообщается, что для этого бежавший за границу артист открыл компанию, через которую провел сделку. Это позволило заплатить налог не тридцать процентов, а всего шесть.

Ранее мы писали о том, что налоговая заблокировала счета магазина и творческого центра Филиппа Киркорова. На бутике, через который артист продавал одежду, висит задолженность. А компания, которая производит зрелищно-развлекательный контент, не подавала декларацию о доходах на протяжении нескольких лет.

* Признан иностранным агентом на территории России.