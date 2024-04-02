"Не завидую и не злюсь": 58-летняя Екатерина Андреева раскрыла секрет молодости

Обсуждать возраст женщины в обществе считается моветоном. Однако, сколько лет Екатерине Андреевой на самом деле — вопрос, который мучает многих. Телеведущая шокирует окружающих не только отсутствием морщин, но и стройной фигурой и подтянутым овалом лица. На вопрос о секретах своей молодости звезда ответила в своем блоге.

Так, по словам ведущей телепрограммы "Время", оставаться в отличной форме ей помогает правильный образ жизни. 58-летняя знаменитость рассказала, что регулярно занимается спортом, пьет зеленый чай и обязательно полтора литра воды в день. По словам Екатерины, спит она только на ортопедической подушке, а также пользуется хорошей косметикой. Андреева отмечает, что решающую роль играет и ее отношение к жизни.

"Я не завидую, не злюсь, не оскорбляю людей, открыта миру", — поделилась она секретами своей молодости.

Кроме того, отмечает телеведущая, не обходится без косметологов. Екатерина Андреева рассказала, что выглядеть моложе своего возраста ей помогает плазмолифтинг, массаж, а также иглотерапия. К слову, последняя процедура выглядит устрашающе, но совершенно безболезненна, рассказала обколотая иглами Андреева о секретах своей молодости.





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