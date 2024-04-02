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Вторник 2 апреля

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Орбакайте сбежала из США после скандального концерта: где сейчас артистка

Орбакайте сбежала из США после скандального концерта: где сейчас артистка

Дочь Примадонны поделилась в блоге интересными кадрами.

Вокруг Кристины Орбакайте в последнее время происходит один скандал за другим. Сначала у нее отменяются концерты по всей стране из-за высказываний матери Аллы Пугачевой. Потом дочь Примадонны бежит из России в горячо любимые Штаты. Но и там певицу ждало разочарование. Желающая отхватить кусок побольше Орбакайте устроила концерт и  продавала билеты по 450 долларов (больше 41 000 рублей). За что получила по рукам от русскоязычных американцев, которые не пожелали слушать ее песни за такие деньжищи. 

После очередного скандала Кристина решила сбежать и из Америки. Судя по кадрам, которые певица активно публикует в своем блоге, сейчас она находится во Франции. Артистка показала подписчикам одну из туристических улиц столицы. 

"Париж веселится и танцует", – заявила заслуженная артистка РФ.  

А вот танцевать и веселиться самой Орбакайте, судя по всему, не приходится. Из-за опасений новой волны хейта в свой адрес артистка не спешит возвращаться в Россию. А как известно, на Родину она приезжала только за очередной порцией многомиллионных гонораров.

Впрочем, Кристина не отчаивается и даже надеется заработать за океаном. Недавно она объявила гастрольный тур по городам США и Канады. Однако в свете последней скандальной ситуации с концертом в Нью-Йорке зрители, вероятно, несколько раз подумают, прежде чем прийти послушать ее песни. 

Ранее продюсер Дворцов заявил, что Кристина Орбакайте может получить статус иноагента. 

2 апреля 2024, 10:52
Кристина Орьакайте. Фото: скриншот YouTube /@orbakaite_k
Елизавета Федорова
Соцсети• Требует проверки

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