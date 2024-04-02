Пасынок Олега Газманова сменил фамилию после введения санкций против артиста

Филипп, который ранее носил фамилию своего отчима Олега Газманова, принял решение о замене своей фамилии на Муравьев, сообщает Mash. Это решение последовало за включением певца в список санкций Евросоюза в октябре 2022 года.

Занимаясь бизнесом, Филипп является одним из основателей компании "Фрейтер", доля которой в его владении составляет 43,1%. "Фрейтер" специализируется на транспортировке грузов, а ее доходы уже превысили миллиард рублей. Смена фамилии, как полагает издание, была продиктована стремлением избежать возможных негативных последствий для бизнеса на фоне санкций. Изменения в фамилии уже официально зарегистрированы в государственном реестре.

Филипп стал частью семьи Олега Газманова в возрасте пяти лет после того, как его мать вышла замуж за известного певца. В юности он принимал участие в деятельности детского ансамбля "Непоседы", но со временем переключил свое внимание на сферу бизнеса. В итоге Филипп принял решение вернуться к истокам, выбрав родовую фамилию матери, тем самым окончательно отделившись от семейного имени Газманова.

