"Пять карат за улыбку": Волочкова рассказала о подарках от женатого мужчины

Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова известна не только своим неподражаемым шпагатом, но и романами. Причем, как отмечает сама танцовщица, за ухаживания влюбленные не требуют от нее близости. Так, недавно некий женатый мужчина подарил артистке дорогое кольцо с бриллиантом в пять карат. Волочкова рассказала, что давно знакома с супругой щедрого приятеля, однако ее реакция Анастасию не волнует, заявила она.

"Это Ксения Собчак удивлялась, говорит, ну ты же с этим не спала, а он тебе помогал... Я говорю, Ксюш, у тебя странное мышление, ты думаешь, что, если человек связан какими-то сексуальными отношениями... А мне за улыбку, за глаза мои", – рассказала о личном танцовщица.

Волочкова отметила, что она всегда пользовалась вниманием противоположного пола. Так, по словам Анастасии, у нее были ухажеры, которые задаривали ее драгоценностями постоянно. Один из них преподнес балерине кольцо за 60 миллионов рублей. Как порядочная женщина, Настя, конечно, не спрашивала стоимость подарка. Узнала позже из прессы, поделилась экс-прима Большого театра.

Впрочем, недавняя выходка Георгия Иващенко, который упал на одно колено перед Волочковой и сделал ей предложение при всех, только подтверждает слова балерины. Бывший участник "Фабрики звезд" подарил артистке серьги, как сообщалось, за 600 тысяч рублей. Однако Анастасия отказала ухажеру, заявив, что он пытается пиариться на ее честном имени.