40-летний Прохор Шаляпин объяснил, зачем составил завещание

Во время премьеры киноленты "Золото Умальты", 40-летний исполнитель Прохор Шаляпин, появившись на публике в сопровождении писательницы Лены Лениной, поделился несколькими личными размышлениями, которые многих удивили.

Исполнитель рассказал, что принял решение заблаговременно подготовить завещание, чтобы в будущем избежать возможных споров о наследстве. "Главное, чтобы моего имущества не коснулся двоюродный брат", – сказал артист. Он выразил надежду на то, что его будущие дети смогут стать законными наследниками его имущества, отметив, что усердно трудится над расширением своей семьи.

Кроме того, Шаляпин поделился необычным советом о том, как найти свою вторую половинку. В шутку он предложил обратить внимание на МФЦ как на место для знакомств с целью успеть наследовать что-либо ценное.

Ранее Прохор Шаляпин объяснил свои отношения с балериной Анастасией Волочковой, с которой его очень часто видели. Артист заверил, что никакого романа между ним и танцовщицей нет. Слова артиста приводил женский журнал "Клео.ру".