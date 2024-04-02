Женский ментор Максимова рассказала о важности развития сексуального интеллекта

Современные женщины ищут свое счастье, стремясь к достижению внешних целей, не осознавая, что настоящий источник их силы, энергии и успеха кроется внутри каждой из них. Опытный ментор и женский наставник Вероника Максимова помогает своим ученицам раскрыть секреты гармонии, изобилия и сексуальности: эксперт объяснила, какие методы использует в своей работе, а также рассказала о роли сексуального интеллекта в жизни каждой женщины.

– Вероника, Вы являетесь женским essence-ментором и vip-наставником "woman-to-woman". Пожалуйста, расскажите о себе и Ваших проектах. Почему Вы решили помогать женщинам?

– Да, вот уже более пяти лет я обучаю женщин раскрывать их внутреннюю силу и менять жизнь к лучшему. Я создала уникальное пространство для раскрытия женского потенциала, разработала фундаментальный авторский курс и ряд преображающих программ, направленных на принятие и раскрытие внутренних ресурсов женщины, а также основала проект "Пробуждение женщины: мягкая власть и сила вдохновения", который включает в себя менторскую поддержку, терапевтический курс, тематические практики и гайды для женского саморазвития – например, make-буки и дневники.

Почему я это делаю? Ну, во-первых, я и сама – женщина. И я понимаю, как сложно бывает нам порой в этом мире, наполненном суетой и бесконечным потоком задач. Где каждая из нас примеряет на себя множество ролей, иногда забывая о себе и своих личных потребностях и желаниях. Во-вторых, зачастую женщине бывает трудно разобраться в собственных чувствах и ощущениях без помощи наставника. Именно поэтому я помогаю женщинам по всему миру, сопровождая их на пути к исцелению самооценки, совершенствованию себя и раскрытию своего женского потенциала.

– Чему в работе с женщинами Вы уделяете особое внимание?

– В своей работе в рамках фундаментального курса я уделяю особое внимание раскрытию истинной сути женщины, пробуждению женского начала и любви к себе. При помощи специальных авторских техник, практик и медитации мы прорабатываем каждую сферу жизни женщины – отношения с мужчинами, творчество и таланты, финансовое состояние. Уроки направлены на принятие женщиной своего тела, на снижение значимости недостатков, на раскрепощение в общении с противоположным полом. В результате последовательной работы женщины учатся наслаждаться жизнью и собой, становятся магнетически притягательными для мужчин, обретают гармонию и счастье. ​

– Все чаще на просторах Интернета можно встретить понятие "SQ – сексуальный интеллект". Почему это становится трендом женского саморазвития?

– Концепция сексуального интеллекта возникла сравнительно недавно и уже претендует на некий прорыв, модный тренд в области психологии и сексологии. Идею предложили ученые из Массачусетса, а развил ее Марти Кляйн в одноименной книге. Сексуальный интеллект – это не сборник поз из Камасутры, не атлас по физиологии и устройству человеческого тела и не учебное пособие по сексуальным техникам. Это здоровый баланс физиологических и психологических аспектов секса как природной жизнеутверждающей энергии.

SQ-идеология основывается на трех основных аспектах: теле (принятии и удовольствии), мыслях (знаниях и информации) и эмоциях (эмпатии и доверии). Таким образом, физическое, ментальное и эмоциональное состояния женщины взаимодействуют и гармонируют друг с другом, повышая ее интуитивное восприятие и природную осознанность.

– Нужно ли развивать свой SQ и зачем это женщине? Что это дает?

– Да, безусловно. Сексуальный интеллект напрямую отражает уровень сексуальной женской энергии и возможность ее контролировать, распределять и аккумулировать, а значит и управлять ею по своему усмотрению, не растрачивая этот ценный ресурс на заведомо неэффективные действия. Развитый сексуальный интеллект позволяет значительно повысить степень наслаждения и удовольствия от близости с мужчиной, получая максимальное удовлетворение в сексуальной жизни. Кроме того, прокаченный SQ гарантирует повышение уверенности в себе, принятие своего тела и себя такой, какая вы есть, а также внимательное и бережное отношение к своим эмоциям и реакциям.

Работая над своим SQ, вы сможете развить в себе телесную осознанность, научитесь распознавать сигналы своего тела и быть с ним в гармонии, и, как следствие, понимать, что именно приносит вам истинное наслаждение и сексуальное удовольствие. К тому же развитый сексуальный интеллект – это прямой путь к уважительной и открытой коммуникации с мужчинами, к повышению уровня взаимного доверия и умения корректно выражать свои мысли и чувства.





– С чего следует начать развитие своего SQ?

Начните постепенно погружаться в первые составляющие триады SQ – в исследование своей телесной чувственности и ментальные установки о сексуальности. Это именно та база, которая позволит мягко и постепенно раскрывать все грани своего SQ и понимать, куда вам расти и над чем поработать.

В современном обществе тема секса одновременно и табуирована, и противоречива – она обросла всевозможными клише. Выражать свои чувства, желания и мысли относительно секса долгое время считалось порицаемым – как в публичном пространстве, так и между партнерами. Поэтому сейчас мало кто задумывается об особенностях своей сексуальной природы и исследует ее. «Как часто вы испытываете сексуальное желание? Что вам приятно, а что – нет? Какие у вас ожидания от партнера? Какие предпочтения? Что именно вас удовлетворяет и приносит вам особое удовольствие?» – эти вопросы у большинства людей так и витают в воздухе и остаются без ответа. Очень важно уметь прислушиваться к себе, познать свое тело, понять то, что конкретно вы хотите ощущать и реализовывать со своим партнером.

Ментальный аспект сексуальности не менее важен. Ведь секс рождается, в первую очередь, в голове. Проработав свои блоки, страхи и убеждения относительно секса, вы получаете возможность ощутить самые яркие чувства и эмоции от интимной близости, вы буквально обновляете себя и любимого человека. Высокий сексуальный интеллект обретается только при внимательном отношении к своим мыслям и свободе от навязанных извне установок и ярлыков.

Какие мифы о сексе присутствуют в вашей голове? К примеру, киноиндустрия демонстрирует их нам в изобилии. Сцены сексуальной близости изображаются идеально красивыми и безупречно страстными, но в реальной жизни такое бывает далеко не часто. И это может давать установку о том, что с нами что-то не так, что мы делаем что-то неправильно или чего-то не умеем. SQ учит нас тому, что сексуальная жизнь каждого человека – индивидуальная, гибкая и вариативная. Она не шаблонна, в ней нет стандартов и чьих-то сценариев.

– Вероника, в завершении нашего интервью какой совет Вы могли бы дать читателям?

– Помните, что ваша сексуальная энергия – это энергия самой жизни! (улыбается). Мы привыкли заботиться о своей физической форме, психологическом состоянии, семье и партнере, беспокоиться о карьере или обретении материальных благ, а о развитии и укреплении сексуальной сферы порой мы даже не задумываемся. Развивайте сексуальный интеллект, ведь это – непрерывный процесс самопознания и самосовершенствования, основа здоровых межличностных отношений, а также целая философия заботы о себе. Сексуальный интеллект позволяет нам брать ответственность на себя за свою внутреннюю гармонию, познакомиться с собой настоящей, чувствовать поток блаженства внутри и быть готовой делиться этим состоянием со своим мужчиной. Ведь доверие и близость нужны каждому из нас, как воздух.