Нужна помощь: Буланова ищет суррогатную маму, чтобы подарить мужу наследника

Российская исполнительница Татьяна Буланова в прошлом году вышла замуж за бывшего теннисиста и бизнесмена Валерия Руднева. Экс-спортсмен младше артистки на 19 лет, и многие пророчат этому браку скорый конец. Однако, несмотря на сплетни злопыхателей, певица счастлива с молодым возлюбленным настолько, что в 55 лет снова готова окунуться в мир пеленок и подгузников. Артистка заявила, что с удовольствием родит своему 36-летнему избраннику, у которого еще нет детей, наследника.

Кто-то покрутил пальцем у виска на это заявление, кто-то посмеялся. Однако сама Буланова настроена решительно. Она понимает, что не сможет в своем возрасте самостоятельно зачать и выносить ребенка и в этом вопросе ей нужна помощь. Поэтому артистка решила прибегнуть к услугам суррогатной матери. Она честно призналась, что готова на это пойти при условии, что муж возьмет на себя все расходы.

"Сурмаму можно найти. Когда Валера финансово это сможет скомпоновать, реализовать, когда все сделает и будет готов – пожалуйста, я не против", – рассказала в одном из интервью исполнительница.

Напомним, Татьяна Буланова вышла замуж за молодого возлюбленного в прошлом году. Бывший спортсмен красиво ухаживал за артисткой, а когда делал предложение, подарил роскошное кольцо, которое стоит почти миллион рублей. Сама певица заявляет, что разницы в возрасте со своим супругом не замечает, наоборот, иногда кажется, что Валерий старше нее.

Ранее Буланова вспомнила, как гадалка предсказала ей неудачный брак.