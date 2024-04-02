Что внутри коробки? Открываем TECNO x MIXIT Beauty Box

Раз это бьюти-бокс, то начнем с косметики. Здесь собран базовый набор уходовой косметики: очищающая пенка, увлажняющие тоник и крем для сухой кожи, а также сыворотка-перфектор с маслом дамасской розы и скваланом и омолаживающая лифтинг-маска. С одной стороны, этого достаточно для повседневного ухода за кожей. С другой, вся косметика достаточно нейтральная, чтобы ее можно было спокойно дарить близким, не боясь прогадать с выбором.



От TECNO в наборе лежат смартфон и наушники. Смартфон – CAMON 20 Pro, сегодня такие принято называть камерофонами. У него хорошая основная камера на 64 Мп с кольцевой вспышкой на 4 диода. Селфи-камера тоже стоящая – 32 Мп и двойная вспышка, с которой снимки получаются яркими вне зависимости от освещения. Подразумевается, что такой смартфон поможет запечатлеть ту естественную красоту, которую вы создадите при помощи уходовой косметики. Для себя отметим красивый внешний вид смартфона: сложный геометрический узор и расцветка “Белый ледник” создают ощущение, что стеклянный корпус действительно сделан изо льда.





CAMON 20 Pro удивляет не только камерами. 6.7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением FHD+ и высокой частотой обновления 120 Гц отлично подходит для просмотра видео и сериалов. Процессор MediaTek Helio G99 и 8 Гб оперативной памяти гарантируют быструю работу устройства. Большой объем памяти 256 Гб вместит все ваши фотографии. Аккумулятор 5000 мАч держится весь день без подзарядки, так что нет опасности внезапно остаться без связи.



Наушники TECNO SONIC 1 оснащены мощными динамики, звук в них становится насыщенным и реалистичным. Шумоподавление работает во время звонков, можно звонить даже посреди шумной улицы. Вместе с зарядным кейсом наушники работают до 50 часов.

За свою цену бьюти-бокс предлагает приятный набор, который станет отличным подарком для близкого человека.