Врач Васильева рассказала, в какие часы не стоит употреблять жидкость

Екатерина Васильева, специалист в области дерматовенерологии и косметологии поделилась советами по борьбе с этой проблемой. Она подчеркивает важность ограничения употребления жидкости после 19:30, чтобы минимизировать риск утренней отечности. Это правило, по ее словам, следует превратить в постоянную привычку для поддержания здоровья организма.

Васильева также рекомендует использовать несколько нестандартных методов для снижения отечности. Один из них включает хранение двух столовых ложек в морозильнике для последующего их использования для ледяного массажа лица. Такой массаж способствует снижению отечности за счет дренирующего эффекта и уменьшения сосудистого спазма.

Дополнительно, косметолог предлагает применение геля "Лиотон" на всю поверхность лица, исключая область вокруг глаз, для достижения заметного эффекта уменьшения отечности. Усилить действие геля можно, применяя ледяные ложки сверху. Еще один совет включает использование противоотечной мази от геморроя, которую также следует наносить на лицо, избегая зоны вокруг глаз.

Васильева подчеркивает, что эти методы следует применять не регулярно, а периодически. Кроме того, она упоминает о пользе самомассажа лица и использовании гаджетов с микротоками, которые активизируют лимфоток и способствуют быстрому устранению отечности.

Отказ от воды и других жидкостей за несколько часов до сна может значительно улучшить состояние кожи лица и избавить от неприятного ощущения утренней отечности.