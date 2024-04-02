В Сеть утекло фото неузнаваемой Екатерины Варнавы: актриса готовится к знаковому событию

В мире театрального искусства предстоит знаковое событие – Екатерина Варнава впервые предстанет перед публикой в образе легендарной Марлен Дитрих. Это стало известно после того, как в Cеть утекло фото актрисы, на котором она почти неузнаваема. Похоже, 39-летняя актриса полностью погрузилась в работу над персонажем, что видно по сложному гриму.





Екатерина призналась, что погружение в мир Марлен Дитрих стало для нее настоящим открытием. Изучение фильмов, интервью и выступлений легендарной актрисы позволило Екатерине глубже понять уникальность и харизму Дитрих, ее способность добиваться желаемого и оставаться загадкой для окружающих. Варнава выразила намерение максимально точно воссоздать образ Марлен на сцене, чтобы показать зрителям не только ее яркую публичную личность, но и те грани характера, которые оставались за кадром.

Спектакль "Я – Марлен" обещает стать не только данью уважения памяти великой актрисы, но и возможностью для Екатерины Варнавы показать свои актерские способности в новом свете. Премьера постановки Саввы Савельева запланирована на 4 апреля и состоится на Кипре.