Врач рассказал, как распознать замедлившийся метаболизм

Многие знают, что хороший метаболизм – залог стройной фигуры, активности и красоты. Однако, как именно работает этот загадочный процесс, знают не все. Так, врач Александра Сергеева рассказала, что первые признаки замедлившегося обмена веществ можно распознать на ранних этапах.

По словам специалиста, в первую очередь стоит обратить внимание на свой вес. Интересует не только цифра, но и темп, с которым она понижается. Так, человек с медленным метаболизмом гораздо тяжелее сбрасывает лишние килограммы, рассказала терапевт. Сергеева отмечает, что, если регулярные физические нагрузки не дают результата, то необходимо обратиться к врачу.

Также, по словам медика, к замедлению обмена веществ может привести авитаминоз. По словам доктора, когда в организм перестают поступать полезные вещества, то снижается активность всех процессов, и человек быстро устает. Это еще одна причина обратиться за помощью в больницу.

Постоянные головные боли могут быть сигналом проблем с щитовидной железой. По словам медика, при таких заболеваниях в первую очередь страдает обмен веществ. В таком случае заниматься самолечением нельзя ни в коем случае. Необходимо обратиться к медикам и сдать необходимые анализы, предупредила врач.

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