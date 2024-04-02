Заставили публично признаться: Кейт Миддлтон раскрыла диагноз под давлением со стороны

Резонансная история с таинственной пропажей Кейт Миддлтон наделала много шуму в прессе и общественности. Чтобы положить конец теориям заговора, принцесса Уэльская записала видео, в котором призналась, что все это время приходила в себя после того, как врачи диагностировали ей рак. Казалось бы, на этом тему можно закрыть и только посочувствовать принцессе, на которую свалилось несчастье. Однако появились новые шокирующие подробности из жизни королевской семьи.

Оказалось, что принцесса и дальше планировала держать болезнь в тайне. Однако Кейт Миддлтон раскрыла свой диагноз под давлением со стороны. Так, по словам инсайдера, новость о проблемах со здоровьем просочилась в прессу. Мысли о том, что СМИ сделают заявление об онкологии первыми, заставили принцессу публично признаться.

"С Кенсингтонским дворцом связались по поводу диагноза Кейт, не оставляя другого выбора, кроме как поторопиться, чтобы опередить события", – отметил источник.

Известно, что британская полиция начала проверку частной клиники, в которой лечилась жена принца Уильяма. Пресса писала, что злоумышленники пытались украсть данные медицинских карт.

Напомним, Кейт Миддлтон неожиданно пропала из поля зрения, заявив, что ложится на плановую операцию брюшной полости. Официальные представители королевской семьи отказывались давать какие-либо комментарии относительно здоровья принцессы Уэльской взволнованной общественности. Это породило массу слухов и сплетен.

Ранее сообщалось, что у Кейт Миддлтон не только рак. Стало известно, какие еще заболевания диагностировали принцессе.