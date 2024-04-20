"Бабуля в деле": певица Слава показала содержимое декольте чужому мужчине

Российская певица Анастасия Сланевская, известная многим под псевдонимом Слава, полюбилась поклонникам за свою бойкую натуру и непосредственность. Фанаты называют артистку "своей девчонкой" и с годами она, кажется, совсем не меняется. Сейчас исполнительнице хита "Одиночество" 43 года, а Слава все также рассекает по сцене в дерзких костюмах и с боевым макияжем.

К слову, на концертах певицы всегда аншлаг. Вот и в этот раз выступление Славы в Краснодаре прошло блестяще. Артистка исполнила несколько песен и получила в благодарность бурные овации слушателей. Звезда несколько раз за вечер сменила сценические костюмы. Дерзкий образ с джинсами в стразах и остроносыми сапогами, кажется, пришелся по душе не только поклонникам, которые закричали от ее появления на сцене, но и ей самой. Аутфит она дополнила черным топом с впечатляющим декольте.

Артистка даже записала записала видео в эффектном наряде, которое слегка смутило поклонников. На кадрах, певица проводит рукой по груди в присутствии чужого мужчины. Впрочем, Славе можно простить даже такое, уверены подписчики, которые засыпали артистку комплиментами.

"Бабуля в деле", – написала звезда под своим постом в соцсетях.





Глядя на Славу, сложно поверить, что она действительно недавно стала бабушкой. В прошлом году дочь артистки родила мальчика.

Ранее певица Слава призвала общественность простить Кологривого за буйное поведение.