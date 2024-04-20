Врачи не дают прогнозов: что известно о состоянии перенесшего инфаркт Куклачева

Здоровье дрессировщика и народного артиста РСФСР Юрия Куклачева, который неожиданно попал в больницу с сердечным приступом во время своего юбилейного концерта 12 апреля, вызывает обеспокоенность у общественности. Сведения о текущем состоянии артиста ограничены, но недавно стали известны некоторые подробности благодаря комментариям Инги Герасимовой, администратора театра кошек, основанного Куклачевым.

Она подтвердила, что в настоящее время Юрий Дмитриевич, перенесший инфаркт и последующую операцию, проходит этап реабилитации. Программа восстановления уже запущена, и к его здоровью подходят с особой заботой, стараясь избегать лишнего внимания со стороны публики для обеспечения максимального спокойствия и возможности для отдыха. По ее словам, Куклачев уже начал выполнять физические упражнения под наблюдением врачей, которые помогают ему постепенно возвращаться к нормальной жизни.

Хотя Герасимова лично не встречалась с дрессировщиком после его госпитализации, она упомянула, что его состояние улучшается, о чем свидетельствуют сообщения от его друзей и родственников, которые посещают его. Они подтверждают положительную динамику в процессе восстановления Юрия Куклачева.

Вместе с тем медицинский персонал, занимающийся лечением Юрия Куклачева, придерживается принципа не делиться предположениями о будущем состоянии артиста. "Врачи – люди суеверные, они не дают никаких прогнозов", – отметила администратор.