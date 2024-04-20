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Суббота 20 апреля

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Волочкова ответила, почему часто фотографирует свой шпагат

Волочкова ответила, почему часто фотографирует свой шпагат

Анастасия Волочкова объяснила, почему часто демонстрирует шпагат.

В недавнем выпуске ютуб-шоу "Дерзкая готовка" гимнастка Ляйсан Утяшева выразила любопытство к тому, почему балерина Анастасия Волочкова так часто выбирает шпагат в качестве позы для своих фотографий, ведь арсенал движений у балерины значительно шире. Танцовщица, являясь гостьей шоу супруги Павла Воли, отметила, что шпагат является неотъемлемой частью профессии, и объяснила, что ее способность выполнять такие элементы является результатом упорного труда, и она гордится этим достижением.

Во время беседы стало ясно, что для Волочковой шпагат не просто элемент профессии, но и возможность выразить себя, подчеркнуть свою уникальность и мастерство. Она подчеркнула, что ее навыки ценятся не только в балете, но и в других сферах искусства, и что она не собирается ограничиваться рамками общественных ожиданий.

Балерина также выразила свое отношение к критикам, подчеркнув, что мнения недоброжелателей не влияют на ее жизнь и выборы. Она подчеркнула, что достигла многого в своей карьере и имеет полное право наслаждаться свободой самовыражения.

"Знаешь, когда говорят: "Ой, опять этот шапагат Волочковой". Я хочу людям сказать, во-первых, мне реально все равно, что пишут хейтеры. Все, что они пишут и говорят, слышит моя прекрасная попа, которая красивее, чем многие рожи, которые ты видишь среди тех, кто пишет тебе эту чухню", – сказала танцовщица.

В конце обсуждения данной темы Ляйсан Утяшева призвала Анастасию Волочкову продолжать радовать поклонников своим творчеством и уникальным стилем, подтвердив мысль о том, что каждый артист имеет право на индивидуальность и самовыражение через свое искусство. "Ты затмила всех! Шпагат Всея Руси", – сказала жена резидента Comedy Club.

20 апреля 2024, 12:15
Анастасия Волочкова. Фото: YouTube / @Liasan
Дмитрий Алексеев
YouTube / @Liasan✓ Надежный источник

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