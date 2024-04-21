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Гарик Сукачев рассказал о посещении одного из самых необычных мест на планете

Гарик Сукачев рассказал о посещении одного из самых необычных мест на планете

Гарик Сукачев бывал во многих местах Земли.

Рок-музыкант Гарик Сукачев известен своей страстью к путешествиям. Вместе со своей семьей он предпочитает активный отдых, исследуя мир нестандартным образом. Они избегают традиционного пляжного отдыха, выбирая вместо этого приключения под открытым небом, такие как погружение в глубины морей или восхождения на горные вершины.

Судя по словам Гарика Сукачева из недавнего интервью, его семья не просто путешественники; они искатели приключений, стремящиеся к новым открытиям и впечатлениям. Их путешествия приводили их в самые удивительные и отдаленные уголки мира. Одним из таких захватывающих мест стала Антарктида, куда они отправились из аргентинского порта Ушуая. Это путешествие, совершенное три года назад, оставило в их сердцах неизгладимые воспоминания, ведь им удалось, помимо всего прочего, увидеть пингвинов в их естественной среде обитания.

Не менее значимым для Гарика Сукачева является желание посетить Северный полюс, хотя это желание до сих пор остается невыполненным. Наилучшее время для посещения этого крайнего пункта планеты приходится на март, период, когда как Гарик, так и его близкие заняты другими делами. Тем не менее, даже не достигнув Северного полюса, он успел побывать в Мурманске.

21 апреля 2024, 12:04
Гарик Сукачев. Фото: YouTube / @svetavokrugsveta
Дмитрий Алексеев
YouTube / @svetavokrugsveta✓ Надежный источник

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