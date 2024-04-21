"Будем гореть вместе": маньяк соорудил могилу с фото Яны Поплавской

Годы назад актриса Яна Поплавская столкнулась с серьезным испытанием, когда ее начал преследовать одержимый поклонник. Этот человек угрожал ей, оставляя пугающие послания и различные предметы у ее дома, вызывая у артистки искренний страх, особенно за благополучие своих детей, Клима и Никиту.

Одним из самых тревожных моментов для Яны Поплавской стало происшествие, когда ее младший сын, которому тогда было всего 4-5 лет, открыл дверь незнакомцу. Этот человек попытался ворваться в их дом с угрозами. В ответ на это старший сын актрисы проявил решительность, обезвредив злоумышленника и привязав его к отопительному прибору до прибытия правоохранительных органов.

Неостанавливающийся в своих действиях этот навязчивый фанат продолжал посылать Поплавской письма с признаниями в любви и угрозами. Одно из посланий содержало мрачное заявление. "Это человек писал, мол, у тебя есть муж, но ты моя, мы с тобой будем гореть вместе", – рассказывала артистка.

Помимо писем, преследователь оставлял у входа в дом актрисы мрачные символы смерти и даже соорудил импровизированную могилу с фотографией Яны Поплавской. Эти действия вынудили ее снова обратиться за помощью к правоохранителям, которые организовали наблюдение за ее домом.

В конечном итоге, после долгих попыток злоумышленник был пойман. Им оказался 60-летний мужчина по имени Кирилл Королев, чья одержимость актрисой привела его к потере рассудка. После ареста его отправили на лечение в психиатрическую клинику, где было выявлено, что его навязчивая привязанность началась после просмотра фильма с участием Яны Поплавской в роли Красной Шапочки.