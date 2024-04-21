68-летний холостяк Никас Сафронов объяснил свое одиночество

Российский художник Никас Сафронов на днях отметил 68-летие, предпочтя провести день рождения в узком кругу друзей и семьи. Во время празднования, помимо теплых воспоминаний о прошлом и общения с сыновьями через видеосвязь, живописец поделился, что получил множество поздравлений со всего мира.

Одним из самых необычных подарков для Никаса Сафронова стал молодой леопард от одного из его друзей. Стоимость животного – девять миллионов рублей. Художник удивился и обрадовался такому экзотическому подарку. Он решил временно устроить леопарда у себя дома, прежде чем найти ему более подходящее место для проживания, возможно, в зоопарке.

В недавнем интервью Сафронов также поделился своими размышлениями о личной жизни, указав на то, что остается холостым и не стремится к изменениям в своем семейном статусе. Художник ценит свою свободу и возможность посвящать себя искусству без ограничений.

"У меня была девушка, с которой я серьезно встречался десять лет назад и даже подумывал на ней жениться. Но она мне ставила условие: "Если ты в 8 часов не придешь домой, то получишь", – рассказал живописец.

Кроме того, Никас Сафронов считает важным иметь рядом понимающих людей, которые уважают его выбор и творческий процесс. Он с юмором отметил, что готов был бы пойти на компромиссы ради избежания конфликтов. Вместе с тем художник оставляет место для возможных изменений в будущем. Он осознает непредсказуемости жизни и важность оставаться открытым ко всему новому.