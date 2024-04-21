Успенская сделала заявление после сообщений об ухудшении ее состояния

В пятницу, 19 апреля, в новостных лентах появилась информация о том, что 70-летней певице Любови Успенской стало плохо, из-за чего она была вынуждена обратиться за медицинской помощью. СМИ сообщили, что артистка пожаловалась на боль в области сердца и обсуждалась возможность ее госпитализации.

На следующий день после распространения этой новости по социальным сетям и новостным сайтам Любовь Успенская была замечена на красной дорожке ХXIII Церемонии вручения премии "Шансон года" в "Live Арене", где она появилась в компании певца Александра Панайотова. Тогда певица поделилась с прессой, что информация о ее состоянии здоровья была ложью. Она выразила недоумение по поводу того, как легко распространяются непроверенные слухи и сколько внимания уделяется негативным новостям в отличие от положительных моментов в ее карьере и жизни.

Любовь Успенская также подчеркнула, что в день, когда она якобы находилась в больнице, на самом деле участвовала в записи популярного телепроекта, что является, по словам артистки, подтверждением ее хорошего здоровья и активности.

Ранее актриса Яна Поплавская посмеялась над вокалом Любови Успенской.Звезда фильм "Про Красную Шапочку", посмотрев видео, на котором слышно, как артистка не попадает в ноты, предупредила интернет-пользователей о негативном воздействии данного выступления королевы шансона нана эмоциональное состояние детей и чувствительных взрослых. Слова Поплавской приводил женский журнал "Клео.ру".