"Я так, пришей-пристебай": Сергей Соседов объяснил свое возвращение на ТВ

В 2023 году музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов был исключен из программной сетки одного из ведущих федеральных телеканалов, лишившись роли ведущего в рейтинговом ток-шоу "За гранью". Это решение вызвало острую реакцию журналиста, который открыто выразил свое недовольство по отношению к руководству канала. Однако, похоже, что прошлые разногласия были забыты, и продюсеры передумали, так как недавно стало известно о возвращении Сергея на телевидение.

В недавнем интервью Сергей поделился, что его отношения с телеканалом всегда были динамичными: его могли убрать из одной программы, но оставить в другой, ведь все зависело от конкретных проектов и продюсерских команд, работающих на канале. Он подчеркнул, что не принимает участие во внутренних интригах и политике канала, а его участие в проектах определяется исключительно приглашениями и договорами.

Как только проект завершается или его роль в нем заканчивается, Сергей Соседов покидает шоу, придерживаясь условий контракта. Он также акцентировал на том, что решения о его участии в тех или иных проектах принимает исключительно телеканал, а он сам является лишь исполнителем на условиях договора. "Царь и бог здесь – телеканал, а я так, пришей-пристебай", – сказал критик.