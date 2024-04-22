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Понедельник 22 апреля

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"Это ее цель": артист Галкин объяснил скандальные заявления Пугачевой

Почему Алла Пугачева сделала именно такой выбор?

Российский актер Борис Галкин в недавней беседе с прессой выразил свое мнение относительно действий и высказываний Аллы Пугачевой, народной артистки СССР, которая вместе с супругом Максимом Галкиным* переехала в Израиль два года назад. По словам заслуженного артиста, действия и слова певицы несут оттенок мелочности, усталости и отсутствия сочувствия к происходящему в мире. Он считает, что искренние чувства и сострадание должны быть основой человеческого духа, а отказ от этих ценностей приводит к потере смысла слов и поступков.

Галкин также прокомментировал инцидент с обменом репликами между Пугачевой и певцом Стасом Михайловым, когда артистка заявила, что "нормальные люди не собираются возвращаться в Россию", а потом опубликовала видео, снятое во время вечеринки на яхте в Израиле. Мол, Алла Борисовна поддерживает западную антироссийскую риторику и использует свое положение для распространения негативных высказываний о России. Он убежден, что ее слова направлены на получение одобрения от нового окружения за счет критики своей родины.

"Это ее цель", – сказал артист.

Борис Галкин отметил, что те, кто выбрал путь поддержки своей страны, оказались в противоположном лагере по отношению к Алле Пугачевой. 

22 апреля 2024, 19:43
Алла Пугачева. Фото: YouTube / @Ivleeva
Дмитрий Алексеев
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