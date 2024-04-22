Беременная Хилькевич бросилась защищать сломавшего ей нос мужа: "Артур меня больше не бьет"

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Понедельник 22 апреля

13:53Беременная Хилькевич бросилась защищать сломавшего ей нос мужа: "Артур меня больше не бьет" 13:18Ожидающие ребенка Рудковская и Плющенко столкнулись с критикой в семье: "Не надо никого" 11:22В "КВН" утвердили ведущего, который окончательно заменит 82-летнего Маслякова 10:38"Сказка закончилась": Киркоров выступил с речью о потере Пугачевой 10:05Больная Заворотнюк обратилась к поклонникам: "Не теряйте меня" 09:11Аллу Пугачеву сняли с молодым фаворитом: певица угрожала расправой 08:38Замужнюю Орлову поймали на измене: "Старый и глупый" 04:1368-летний Никас Сафронов поделился секретами бодрости и молодости 01:03Топ-10 способов тонко намекнуть мужчине на подарок мечты 22:21Лунный календарь рыболова на июнь 2024 21:38Успенская сделала заявление после сообщений об ухудшении ее состояния 18:13"Будем гореть вместе": маньяк соорудил могилу с фото Яны Поплавской 16:12Шишки на пальцах ног: причины, симптомы и методы лечения 15:08"Я так, пришей-пристебай": Сергей Соседов объяснил свое возвращение на ТВ 13:11Астрологический прогноз от Анжелы Перл на июнь 2024 12:04Гарик Сукачев рассказал о посещении одного из самых необычных мест на планете 09:20Поиск идеального: 8 неочевидных признаков, что он ваш человек 09:09Гороскоп на июнь 2024 года от Василисы Володиной 06:14Тест: Оцените свои шансы на счастливые отношения после первого свидания 05:29Пенсия за июнь 2024 - график выплат на карту Сбербанка 03:2368-летний холостяк Никас Сафронов объяснил свое одиночество 00:05Почему болит спина? Как с помощью иглоукалывания избавиться от боли и напряжения в спине 21:16Не игнорируйте эти фразы на первом свидании: 5 тревожных сигналов 18:18Поплавская указала на важный факт, связанный с юбилеем Пугачевой 17:07Булгур: универсальный гарнир на любой вкус 15:07Как живет перенесший инсульт Николай Носков сегодня и какие прогнозы по здоровью? 12:15Волочкова ответила, почему часто фотографирует свой шпагат 09:10Газманов объяснил, почему уехавшие артисты продолжают критиковать Россию 06:18Врачи не дают прогнозов: что известно о состоянии перенесшего инфаркт Куклачева 04:16"Бабуля в деле": певица Слава показала содержимое декольте чужому мужчине 01:28Король Карл III лишил онкобольную Кейт Миддлтон самого дорого 22:02СМИ сообщили об ухудшении состояния 70-летней Успенской: что произошло 21:13Шугаринг в домашних условиях: пошаговая инструкция для гладкой кожи без боли 21:07Орбакайте хотят наказать за пение под фонограмму 20:19"Лучше, чем Прилучный!": Муцениеце подогрела слухи о романе с известным шоуменом 19:47Лопес уговорила Аффлека на рождение общего ребенка 18:44Собчак осудила Карлсона и сама придумала провокационные вопросы для Дурова 17:38У перенесшего инсульт Носкова отмирают клетки мозга: Может "переклинить" 16:58Сын сообщил о состоянии Куклачева спустя неделю после инфаркта 16:17Сделано заявление о конфликте Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте 15:36Обновленная Глюк’oZa спела о том, что мечтает дать ремня Европе 14:52Любимец Бузовой из "Слова пацана" больше не скрывает роман с актрисой: "Счастлив" 14:18Катя Лель рассказала о судьбе 15-летней дочери 14:13Оскандалившаяся на концерте Овсиенко объяснилась за свой внешний вид: побои, алкоголь, унижения? 13:02"Красивая невеста": девушка Тимати наконец-то надела белое платье 11:14Певица Юлия Савичева сообщила, что ее родители находятся в затопленном Кургане 10:44Родившая четырех детей жена Тарасова взвыла от безысходности: "Держусь из последних сил" 09:59Павел Деревянко ответил на слухи о пиар-романе с Зоей Фуць 09:20Расставшаяся с молодым женихом Хмельницкая заговорила о переменах в жизни: "Абсолютно счастлива" 08:45Ковальчук публично заговорила о дочери, которую скрывала: Юлия не может поверить в произошедшее
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Беременная Хилькевич бросилась защищать сломавшего ей нос мужа: "Артур меня больше не бьет"

Беременная Хилькевич бросилась защищать сломавшего ей нос мужа:

Анна рассказала, как оказалась в больнице.

Актриса Анна Хилькевич счастлива в браке с Артуром Мартиросяном. Пара недавно отметила десятилетний юбилей совместной жизни и воспитывает двоих дочерей. Звезда "Универа" часто делится в своем блоге фото и видео своей семьи. Однако среди кадров идеальной семейной жизни есть видео, которое шокировало поклонников Анны и заставило их волноваться за жизнь актрисы. 

Эти кадры были сняты во время празднования Нового года в 2021 году. На ролике видно, как муж Хилькевич беззаботно танцует с дочкой, а Анна снимает их снизу. В какой-то момент Мартиросян неожиданно ударил жену по лицу. Позже выяснилось, что это случайность. Однако тот вечер звезда провела в больнице, где ей диагностировали перелом носа. 

Артистка рассказала, что после того, как видео попало в Сеть, многие действительно подумали, что муж ее бьет. Супруг Хилькевич даже столкнулся с хейтом со стороны поклонников актрисы. 

"Буллинг Артура начался. Но нет, на самом деле, он меня уже не бьет. После того случая", – бросилась защищать мужа звезда. 

Хилькевич рассказала, что, несмотря на внешнюю брутальность, ее супруг любящий и заботливый. Она вспомнила, что познакомилась с ним "на дороге" в прямом смысле. Она ехала на машине с подругами и подрезала бизнесмена. Тот не стал конфликтовать, и вечер продолжился в кафе. Хилькевич рассказала, что Артур приглянулся ей сразу, как и она ему. Однако Мартиросян взял номер телефона у подруги, а приятель – у Анны. 

Ранее сообщалось, что Хилькевич объявила о третьей беременности. 

22 апреля 2024, 13:53
Анна Хилькевич. Фото: скриншот YouTube /@PodolskayaOfficial
Елизавета Федорова
ТНТ✓ Надежный источник

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