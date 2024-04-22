Беременная Хилькевич бросилась защищать сломавшего ей нос мужа: "Артур меня больше не бьет"

Актриса Анна Хилькевич счастлива в браке с Артуром Мартиросяном. Пара недавно отметила десятилетний юбилей совместной жизни и воспитывает двоих дочерей. Звезда "Универа" часто делится в своем блоге фото и видео своей семьи. Однако среди кадров идеальной семейной жизни есть видео, которое шокировало поклонников Анны и заставило их волноваться за жизнь актрисы.

Эти кадры были сняты во время празднования Нового года в 2021 году. На ролике видно, как муж Хилькевич беззаботно танцует с дочкой, а Анна снимает их снизу. В какой-то момент Мартиросян неожиданно ударил жену по лицу. Позже выяснилось, что это случайность. Однако тот вечер звезда провела в больнице, где ей диагностировали перелом носа.

Артистка рассказала, что после того, как видео попало в Сеть, многие действительно подумали, что муж ее бьет. Супруг Хилькевич даже столкнулся с хейтом со стороны поклонников актрисы.

"Буллинг Артура начался. Но нет, на самом деле, он меня уже не бьет. После того случая", – бросилась защищать мужа звезда.

Хилькевич рассказала, что, несмотря на внешнюю брутальность, ее супруг любящий и заботливый. Она вспомнила, что познакомилась с ним "на дороге" в прямом смысле. Она ехала на машине с подругами и подрезала бизнесмена. Тот не стал конфликтовать, и вечер продолжился в кафе. Хилькевич рассказала, что Артур приглянулся ей сразу, как и она ему. Однако Мартиросян взял номер телефона у подруги, а приятель – у Анны.

Ранее сообщалось, что Хилькевич объявила о третьей беременности.